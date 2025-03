Uživajte u suncu još malo: Temperature do 20 °C, a onda nagla promjena, evo kad dolazi kiša

Hrvatska se jutros nije probudila u minusima kao što je slučaj bio jučer, barem ne u većini dijelova. Sunčano vrijeme nastavit će se i dalje, DHMZ piše kako nas danas očekuje pretežno sunčano, dok se od sredine dana se zapada očekuje postupan porast naoblake. Ujutro na kopnu mjestimice mraz. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu ponegdje i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 °C.

Početak vikenda bit će promjenjiv. Naime, subota bi trebala biti promjenjivo oblačna i vjetrovita, osobito na Jadranu. Mjestimice kiša, češća na Jadranu i u predjelima uz njega, a na širem riječkom području i u Gorskom kotaru lokalno može biti obilnija. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu od 8 do 11, a najviša većinom između 14 i 19 °C.

Od nedjelje kreće val promjene, kiša bi trebala zahvatiti cijeli dio zemlje, u ponedjeljak se također očekuju obilnije oborine, a od utorka kreće smirivanje.

