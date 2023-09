Uživajte u sunčanom vremenu: Bit će iznadprosječno toplo, sutra ponegdje moguća kiša

Vrijeme će danas biti sunčano i iznadprosječno toplo, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). U unutrašnjosti je ujutro moguća lokalna kratkotrajna magla, a vjetar će na kopnu biti uglavnom slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, tek ponegdje s jakim udarima, uglavnom podno Velebita, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 23 do 28 °C.

Za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić izdano je žuto upozorenje zbog bure. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navodi DHMZ.

Vrijeme u subotu

Sutra, 30. rujna, žuto upozorenje prošireno je i na područje Dalmacije. Tada će u Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme, u unutrašnjosti će biti prolazno više oblaka, a u drugom dijelu dana uglavnom na sjeveru i istoku zemlje lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak.

Vjetar će biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 6 do 12, na moru od 16 do 21 °C. Najviša dnevna većinom od 23 do 28 °C.

