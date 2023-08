Užas u Južnoj Koreji: Muškarac se autom zabio u pješake pa izašao i počeo bosti ljude

Stravičan zločin potresao je Južnu Koreju. Najmanje 14 ljudi je ozlijeđeno u napadu muškarca koji se prvo automobilom zabio u pješake, a zatim počeo nožem napadati sve oko sebe.

Incident se dogodio u četvrtak navečer u blizini stanice podzemne željeznice u Seongnamu koji se nalazi južno od Seula. Devetero ljudi zadobilo je ubodne rane, a još pet je ozlijeđeno u naletu automobila na pješačku stazu, izjavio je član lokalne Vlade, a prenosi CNN.

Od 14 ozlijeđenih, 12 ima teške ozlijede. Osumnjičenik je uhićen 10 minuta nakon što su pristigle dojave o napadu, prema korejskim medijima. Nadzorne kamere obližnjeg shopping centra snimile su ga kako nakon napada ležerno hoda s nožem u ruci.

#BREAKING: Stabbing Attack in Seongnam, South Korea leaves 13 people injured.



Authorities are responding to the situation, and one suspect has been apprehended. pic.twitter.com/xe6cjn6xPK