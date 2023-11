Uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora jer je vozio dok je imao zabranu

Da nije pametno nepoštovati sudske odluke, konkretno zabranu upravljanja vozilom koja ti je izrečena i još je pravomoćna, na teži način shvatio je jedan 31-godišnjak, koji je zbog toga nepravomoćno uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Mora platiti i 300 eura sudskih troškova, a sud je odbio prijedlog tužiteljstva da mu se zabrani upravljanje motornim vozilima u trajanju od dvije godine, smatrajući da se takva mjera može izreći samo ako netko počini djelo protiv sigurnosti prometa, što ovdje nije bio slučaj. Izricanje takve mjere bi po stavu suda bile na štetu počinitelja, budući da je bio optužen za nepoštivanje sudske odluke.

Zabrana upravljanja motornim vozilom, zbog koje se uvalio u nove probleme iznosila je godinu i pol dana, i bila mu je pravomoćna. Prema optužnici, 31-godišnjak je 23. listopada 2021. u 20.15 na A3 zaustavila policija dok je upravljao automobilom u vrijeme dok je imao zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od godinu i pol dana zatvora. Ta mu je zabrana izrečena pravomoćnom presudom od 29. svibnja 2019., a postala je izvršna 9. svibnja 2020.

- Počinio sam to kako me se tereti. Prihvaćam i kaznu. U međuvremenu sam unajmio stan kako bih mogao živjeti sa ženom i djetetom koje mi se rodilo u ožujku 2023. - kazao je u obrani 31-godišnjak. Priznanje mu je cijenjeno olakotnim, kao i žaljenje koje je sud smatrao iskrenim. Olakotnim mu je cijenjeno i to što je u međuvremenu zasnovao obitelj i postao otac. Otegotnim mu je cijenjeno što je višestruko kazneno i prekršajno osuđivana osoba.

