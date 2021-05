Usvojen izvještaj Predraga Freda Matića: Odbor za prava žena EP-a traži da se osigura legalan pobačaj

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta usvojio je u utorak izvješće hrvatskog eurozastupnika Predraga Freda Matića "o stanju seksualnih i reproduktivnih zdravlje i žena u EU-u" kojim se traži da sve članice ta prava poštuju i osiguraju pravo legalan pobačaj i seksualnu edukaciju.

Usvojena Matićeva rezolucija prva je u području seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u posljednjih 10 godina, a podržana je u vrijeme kada određene europske članice zabranjuju pobačaj i ograničavaju pristup medicinski potpomognutoj oplodnji te negiraju važnost seksualne edukacije zabranjuju pobačaje, ne uzimaju u obzir važnost seksualne edukacije te ograničavaju pristup medicinski potpomognutoj oplodnji, ističe se u u priopćenju ureda zastupnika.

Izvještaj poziva na uvođenje seksualne edukacije u osnovne i srednje škole te apelira na nužnost borbe protiv širenja dezinformacija, a posebno ističe problem korištenja priziva savjesti kojim se na temelju osobnih uvjerenja ženama uskraćuje zdravstvena skrb.

“Izvještajem jasno tražimo univerzalni i puni pristup seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravstvenim uslugama, a što uključuje i poziv članicama EU-a da osiguraju seksualnu edukaciju za sve, kontracepciju i legalan i dostupan pobačaj”, poručio je hrvatski europarlamentarac Predrag Fred Matić.

Beyond proud that my report on SRHR was voted today in @EP_GenderEqual with a strong majority!💪



Next step: plenary session and ensuring access to SRHR for all, without discrimination.



It is long overdue and the 🇪🇺 must stand behind human rights, clearly and firmly. ✊ https://t.co/m5tkYrzrkB