Uskršnja poruka iločkog paroha Predraga Azapa

Pravoslavni vjernici širom svijeta danas proslavljaju najradosniji kršćanski blagdan Uskrs koji se tradicionalno slavi u krugu obitelji. Uskrs se proslavlja uz bogate trpeze, šarena jaja, luk, šunku i uz tradicionalni pozdrav Hristos vaskrese – Vaistinu vaskrese. Sukladno preporuci nacionalnog Stožera civilne zaštite okupljanja vjernika po crkvama nema. Isto tako vjernici su pozvani da na Uskrs ne idu posjećivati članove obitelji i prijatelje.

Povodom blagdana Uskrsa paroh iločki Predrag Azap vjernicima je uputio uskršnju poruku u kojoj navodi kako je dužnost svakog čovjeka u vrijeme koje obilježava globalna borba protiv koronavirusa ispuniti srce ljubavlju prema drugima.

„Trudite se da zaista svakoga u svom okruženju vidjeti kao dijete Božije. Smijte se sa njima. Radujte se sa njima. Plačite sa njima. Poštujte ih. Iscjeljujte ih, nadahnjujte i jačajte“, navodi se u poruci paroha Azapa.

Govoreći o epidemiji korona virusa Azap je rekao kako je taj virus ozbiljna prijetnja ali i da svaki vjernik koji vjeruje u uskrslog Krista ima nadu.

„Što će biti kada ova pandemija prođe? Koliko će ljudi ostati bez posla i redovnih mjesečnih primanja? Koliko će se države zadužiti? Koliko će pasti industrijska proizvodnja? Koliko će biti usporen gospodarski rast? Tko to zna sada? Predviđanje ljudi koji znaju, a to su ljudi od struke, je da će stanje biti vrlo teško i da je nužno da svi mi uradimo ono što možemo kako bi sebi i drugima olakšati. Svaki vjernik zasigurno će se pouzdati u Boga uskrsloga ali prije no se uzdamo u Boga moramo se pouzdati u sebe, svoj trud, svoju zemlju”, rekao je Azap.