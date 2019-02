Uskoro ću objaviti snimku Davidovog ubojstva, a onda će nastati pravi kaos

– Uskoro ću objaviti snimku ubojstva moga sina Davida Dragičevića, a tada će nastati pravi kaos u Republici Srpskoj i BiH, rekao je za Srpskainfo Davor Dragičević, otac mladića Davida zbog čije se smrti mjesecima prosvjedovalo u Banja Luci.

Dragičević kaže kako nije istina da je nudio 15.000 eura za montiranu snimku ubojstva.

– Imao sam informaciju da to istražuju, ali svi znaju da to nije točno. Poručujem im da imam snimku ubojstva kojeg su snimile kamere na Raiffeisen banci, a na kojem se sve detaljno vidi, između ostaloga i to tko ga je ubio. Zbog toga vlada velika panika i u policiji, ali i u banjalučkom tužiteljstvu – kaže Dragičević.

Dodaje kako ima probleme oko ekshumacije posmrtnih ostataka sina Davida.

– Podnijeli smo zahtjev za ekshumaciju, no sada traže još neke papire i punomoći. Traže da to dostavimo u roku od sedam dana ili će nam biti odbijena mogućnost da ekshumiramo tijelo – kaže.

