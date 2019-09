VIDEO Razorni uragan srušio dizalicu: Čuli smo buku, doslovno se prepolovila...

Uragan Dorian stigao je do kanadskog kopna, objavio je kanadski centar za uragane. "Centar uragana Dorian stigao je do kopna jugozapadno od Halifaxa ranije tijekom večeri", nastavlja se u izjavi.

Oluja je bila u subotu u 21 sat po lokalnom vremenu 48 kilometara udaljena od Halifaxa i razvijala je vjetrove brzine od gotovo 150 kilometara na sat. Vjetar je toliko bio jak da je otpuhao dizalicu na jednom gradilište u Halifaxu. Svjedoci tog trenutka kažu da se začula buka a kada su pogledali vidjeli su da je dizalica pala. Na društvenim mrežama ljudi objavljuju trenutak urušavanja dizalice.

- Odjednom smo čuli glasnu buku i kada smo pogledali kroz prozor, imali smo što za vidjeti. Dizalica je počela padati na nedovršenu zgradu pokraj. Dizalica se doslovno prepolovila - kazao je jedan od očevidaca.

The bad weather is causing major damage throughout #NS , including a crane collapse in Halifax. pic.twitter.com/YxpZ5mCfPa

WATCH: Video from inside an apartment building in #Halifax, #NS, Canada, that was hit by a crane as Post tropical cyclone Dorian approaches. #storm pic.twitter.com/voBQKDLdVt