Unatoč više od 15.000 novozaraženih u jednom danu, Austrija namjerava ukinuti karantenu

Unatoč ljetu, u Austriji je iz dana u dan, sve više novozaraženih koronavirusom. Samo u proteklih 24 sata je zabilježeno više od 15.000 novih slučajeva zaraze, točnije njih 15.149 i još devet korona umrlih. To je najviši broj novozaraženih u jednom danu od travnja ove godine.

Među zaraženima su i visoki austrijski politički dužnosnici. Potkancelar Werner Kogler je kod kuće u samoizolaciji, a od jučer od kuće radi i ministrica pravosuđa porijeklom iz Bosne i Hercegovine Alma Zadić. Nedavno je pozitivna na koronu bila i ministrica energetike i zaštite okoliša Leonore Gewessler i još neki drugi političari.

Ono što sve više zabrinjava ne samo Austrijance nego i stručnjake je podatak o stalnom porastu broja zaraženih koji završavaju na bolničkom liječenju. Od jučer na danas u bolnicama je evidentiran 1.151 korona pacijent, od čega je njih 66 na intenzivnoj njezi.

Trenutačno u Austriji od Covida-19 i njegovih sojeva i podsojeva aktivno boluje 118.711 osoba. Najviše u Beču (3.953), Donjoj Austriji (3.083) i Gornjoj Austriji (2.593). Slijede Štajerska (1.720), Tirol (1.352), Salzburg (917), Vorarlberg (559), Gradišće (501) i Koruška (471). Sedmodnevna incidencija iznosi 837,4 novozaraženih na 100.000 austrijskih stanovnika.

Ono što je danas zbunilo Austrijance, ali i medije je izjava šefice Nacionalnog koordinacijskog i operativnog stožera za borbu protiv koronavirusa (GECKO) iz austrijskog Ministarstva zdravstva Katharine Reich, koja je rekla kako dotično Ministarstvo upravo provjerava s ostalim nadležnim tijelima ukidanje karantene. Dodala je kako je stoga “upitno ima li samoizolacija još uopće epidemiološki učinak”. Šefica GECKO-a smatra da se karantenom često postiže suprotno od željenoga. Ono što je posebno naglasila je da prijava Covid oboljenja svakako ostaje zakonski obvezna.

“Znamo da se mnogi uopće ne testiraju, kako bi izbjegli izolaciju”, napomenula je Reich u razgovoru za dnevni lst “Die Presse”. Ono što nije rekla je kada bi moglo doći do povlačenja Odluke austrijske vlade o obveznoj karanteni. I da li bi se to odnosilo samo na one koji su korona pozitivni, ali nemaju nikakve simptome, pa bi mogli normalno ići raditi, što se posljednjih dana sve češće spominje kao mogućnost u austrijskim medijima, ili samo na osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom, bez obzira radi li se o uskom ili širem obiteljskom, prijateljskom ili radnom krugu.

S obzirom da se Austrija nalazi u sredini korona vala zaraze, koji ju je nemilosrdno zapljusnuo usred ljeta, uskoro su na pomolu nove odluke i vjerojatno nova iznenađenja, navode domaći mediji. Neki od njih komentiraju kako nije riječ o tome da se ljudi ne testiraju kako ne bi morali u izolaciju, ili prešućuju da su zaraženi, kako tvrdi šefica GECKO-a Reich, nego da je i u Austriji kao i u Njemačkoj nastala panika zbog sve većeg broja od koronavirusa oboljelog bolničkog osoblja, koje završava u karanteni i ozbiljnom manjku stručne radne snage. Što će tek onda biti u jesen i zimu?

