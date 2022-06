Unatoč inflaciji Austrijanci ne žele odgađati putovanje, a Hrvatska im je nakon Italije top-destinacija

Mala ulična anketa u centru glavnog grada Austrije otkiva da je svaki drugi Bečanin već posjetio Hrvatsku ili to planira učiniti. Službena statistika vjerojatno je još i bolja budući da je prije pandemije u Hrvatsku na odmor godišnje dolazilo do 1,5 milijuna Austrijanaca (lani oko milijun). Bečka liječnica Susie, recimo, u Hrvatskoj je ljetovala više puta, u Istri i na splitskoj rivijeri, a jedne godine, kaže, i ‘negdje kod Šibenika’. Iako se tuži na rast troškova života, planira ljetni odmor provesti u inozemstvu i ove godine. Ovaj put, međutim, želi nekamo gdje još nije bila, u neku novu zemlju.

Nadmetanja s konkurentima

Mladi bečki informatičar Dimitri, koji je prije korone bio u Opatiji, ove će godine na francusku obalu, a Ivana, koja je kao dijete s roditeljima često ljetovala na hrvatskoj obali, zbog inflacije i poskupljenja pazi na izdatke pa će na odmor kod familije u Slovačkoj.

– Dosta dobro poznajemo Hrvatsku, puno smo puta bili na vašoj obali, a jedne godine čak i u Slavoniji. To nam je bilo otkriće. Taj dio zemlje smo znali s televizije po ratu i jako nas je ugodno iznenadio. Priroda je jako lijepa, a ljudi su vrlo, vrlo gostoljubivi. Ove ćemo godine u rujnu na Lošinj. Da, inflacija svakako utječe na svakodnevni život, sve poskupljuje, ali putovanja se ne želimo više odricati – aludira na pandemijske okolnosti bračni par Ilse i Heinz Michalitsch.

Većina Austrijanaca, nasreću, slično razmišlja. Iako se suočavaju s inflacijom koja prelazi šest posto, što je za tu zemlju puno, u protekle dvije godine Austrijanci su zbog strogog pandemijskog režima propustili puno putovanja i to zadovoljstvo više ne žele odgađati. Tim više što je prvi šok zbog rata u Ukrajini, koji se u prvi mah itekako odrazio na zastoj bukinga, već prošao.

Hrvatska im je, pritom, druga na popisu želja. Italija je najpopularnija, u tu zemlju godišnje na odmor odlazi nekoliko stotina tisuća Austrijanaca više nego u Hrvatsku, ali ove godine hrvatski turizam puše za vrat talijanskim kolegama više nego ikad prije.

– Hrvatska je tradicionalno u Austriji druga najtraženija zemlja, iza Italije, a slijede Španjolska, Grčka i Turska. No ovo je prva godina da bilježimo kako se Hrvatskoj okreće i dio austrijskih turista koji su inače bili vjerni Italiji. Kažu da je kod nas priroda puno ljepša, ali i da se vidi veliki iskorak u kvaliteti, stoga Hrvatska više nije ni nalik zemlji kakva je bila prije tridesetak godina. No ne treba očekivati da ćemo već u ovoj godini na austrijskom tržištu prestići Italiju, ali svakako smo na dobrom putu da se i to dogodi – kaže direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Austriji Branimir Tončinić.

Sve to protječe uz puno borbe i nadmetanja s konkurentima poput Grčke i Turske, koji su ove godine promotivno jako prisutni jer nakon korone nastoje vratiti i aviogoste.

– Austrija spada u naša najvažnija tržišta stoga nas posebno veseli što smo iz te zemlje u dosadašnjem dijelu godine ostvarili nešto više od 1,3 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje 2019. predstavlja rast od četiri posto – istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić pred dvadesetak austrijskih novinara na današnjoj konferenciji u Beču.

Plus je uvođenje eura

– Vratili smo se na pretpandemijske trendove i vjerujem da ćemo tijekom glavnog dijela sezone zadržati odlične rezultate iz Austrije. Hrvatski cilj je cjelogodišnji turizam, a rezultati od početka godine pokazuju da gosti iz Austrije pronalaze sve više motiva i za dolaske izvan ljetnih mjeseci – kaže Staničić.

Hrvatsku i Austriju dodatno će zbližiti, kako je istaknula Monika Udovičić, ravnateljica Uprave u Ministarstvu turizma, skoro uvođenje eura. Ali definitivno i Pelješki most, koji otvara nove perspektive za jug naše obale na austrijskom tržištu.

