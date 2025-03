Unatoč aferi, SDP podupire Ninčević Lesandrić za županicu?

Kako će izaći na lokalne izbore u Splitsko-dalmatinskoj županiji dalmatinski SDP-ovci konačnu će odluku donijeti ovog vikenda. Na temu hoće li podržati nezavisnu Ivanu Ninčević Lesandrić za županicu ili će imati svog kandidata danas i sutra "vijećaju" u Sinju, a kako doznajemo iz više izvora s Iblerovog trga skloni su upravo toj opciji. Da unatoč afere s nekretninom za iznajmljivanje koja trenutačno muči Ninčević Lesandrić podupru njezinu kandidaturu, ali da isto tako na izbore za Skupštinu Splitsko-dalmatinske županije idu sa svojom listom. Na taj način olakšali bi i šefu splitskog SDP-a Davoru Matijeviću budući da Ninčević Lesandrić snažno podupire aktualni splitski gradonačelnik Ivica Puljak čija će stranka Centar biti na listi koju će nositi upravo Ninčević Lesandrić.

Može pobijediti Bobana

– To su odluke koje moramo donijeti. Sigurno je da idemo sa svojom listom, a što se tiče kandidatkinje Ninčević Lesandrić ne vidim da imamo drugu opciju nego da ju podržimo. Činjenica je da smo sebe doveli u situaciju da imamo kao mogućeg kandidata šefa županijske organizacije Ranka Ostojića koji prema anketama nema šansu pobijediti HDZ-ovog kandidata Bobana, a novog kandidata nismo izgradili. To je samo naša krivica, samo sebe za to možemo kriviti – kaže naš izvor iz vrha SDP-a. Dodaje i kako je Ninčević Lesandrić kao nezavisna kandidatkinja do afere s nekretninom za iznajmljivanje imala jako dobru priču i da je pitanje koliko joj je sama afera sada naštetila. U vrhu SDP-a smatraju da i ne previše, budući da sličnih slučajeva u Dalmaciji nažalost, kažu, ima jako puno. Koliko će joj afera doista štetiti teško je prognozirati. Ono što se zna od ranije je da su ankete koje je naručio upravo stožer Ninčević Lesandrić pokazivale kako, uđe li u drugi krug izbora, može pobijediti aktualnog župana Blaženka Bobana s obzirom na to da može zahvatiti široko biračko tijelo.

Što će u konačnici SDP-ovci ovog vikenda odlučiti, odnosno hoće li biti nekih novih preokreta brzo će se vidjeti. Sama nezavisna kandidatkinja Ninčević Lesandrić poručuje za Večernji list kako potporu SDP-a očekuje i kako želi da zajedno pobijede HDZ i da u županiju uvedu promjene, kako bi postala servis svim građanima, a ne samo odabranima. – S mojim partnerima, Centrom i Nezavisnom listom mladih želim da dogovorimo model suradnje i što prije krenemo u akciju – kazala je Ninčević Lesandrić.

A neki strateški savezi koje su stranke ljevice već sklopile uoči lokalnih izbora na novo je promišljanje strategija natjerao i scenu od centra na desno. Prije svega onaj koji su u Zagrebu sklopili Možemo i SDP-a, koji će zajedno stati uz kandidaturu za još jedan mandat gradonačelnika Tomislava Tomaševića, ali i ići sa zajedničkom listom za Gradsku skupštinu. U HDZ-u se posljednjih dana može čuti kako ozbiljno razmišljaju da na izborima u Zagrebu nastupe zajedno s Domovinskim pokretom. Dvije stranke na vlasti su na nacionalnoj razini, a posljednjih je mjeseci tu bilo puno trzavica, naročito nakon epizode koju je glavni tajnik DP-a Josip Dabro imao nakon curenja u javnost snimki na kojima je pucao iz pištolja i kalašnjikova. Od Dabrina izlaska iz pritvora situacija se među partnerima primirila, no čini se kako u HDZ-u procjenjuju da ne bi bilo zgorega partnera s nacionalne razine dodatno primiriti i lokalnim i regionalnim savezništvima. Među zagrebačkim HDZ-ovcima mogu se, doduše, čuti procjene kako im savezništvo s DP-om u Zagrebu ne bi previše donijelo, s obzirom na to da stranka Ivana Penave tu nema preveliku bazu, velik dio ovdašnje DP-ove organizacije odvojio se s Igorom Peternelom i prešao u DOMiNO. Ipak, nitko ne dvoji da će zagrebački HDZ, pokaže li se važnim za "više interese", pristati na ovu koaliciju.

Preveliki apetiti Mosta

Ostatak scene desno od centra prilično je razmrvljen, a neslužbene informacije govore i kako je pod velikim znakom pitanja raniji plan da u glavnom gradu zajedno nastupe DOMiNO, Most i Hrvatski suverenisti. Neslužbeno se, naime, govori kako manji partneri procjenjuju da su apetiti Mosta kad je riječ o zajedničkoj listi preveliki. O svemu će se među ovim strankama još jednom razgovarati tijekom ovog vikenda, no naši sugovornici trenutačno nemaju previše vjere u uspjeh plana stvaranja bloka, barem što se tiče izbora u Zagrebu. U Mostu nam kažu kako je njihov plan i dalje poduprijeti kandidaturu neovisnog Trpimira Goluže, a hoće li to učiniti i DOMiNO i Suverenisti, na njima je da odluče. Istodobno, sve je više glasova da bi DOMiNO u Zagrebu mogao stati iza nekog drugog nezavisnog kandidata, a zanimljivo, tu se spominje ime Josipa Jurčevića, koji je, pak, kao nezavisni zastupnik u Saboru član kluba zastupnika Mosta.

