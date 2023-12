UN opet tražio hitan prekid vatre u Gazi, pogledajte kako je ovoga puta glasala Hrvatska

Ujedinjeni narodi u utorak su zatražili trenutačni humanitarni prekid vatre u ratu Izraela i Hamasa nakon što je više od tri četvrtine 193-člane Opće skupštine podržalo taj potez, na koji su Sjedinjene Države uložile veto u Vijeću sigurnosti prošli tjedan.

BREAKING



The United Nations General Assembly has voted overwhelming to demand a ceasefire.



153 in favor

10 against

23 abstentions pic.twitter.com/eiP6OhuZl6