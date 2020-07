Umro kongresmen John Lewis, pionir u borbi za građanska prava

John Lewis, ikona nenasilnog pokreta za građanska prava u Sjedinjenim Državama i bivši suradnik Martina Luthera Kinga, umro je u dobi od 80 godina, objavio je u petak Zastupnički dom.

Sin nadničara iz Alabame, a od 1986., zastupnik demokrata iz savezne države Georgije u Kongresu, Lewis je umro nakon borbe s rakom gušterače.

"John Lewis bio je titan pokreta za građanska prava, a njegova dobrota, vjera i hrabrost preoblikovali su našu naciju", rekla je u izjavi predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi.

Štićenik ikone za građanska prava Martina Luthera Kinga Jr., Lewis je predvodio prosvjedno sjedenje kojima su tražili pravo na zajednički ručak s bijelim kolegama, bio je jedan od sudionika Vožnje slobode (Freedom Riders) kojima su afroamerikanci prosvjedovali protiv segregacije u javnom prijevozu, a zadobio je frakturu lubanje na demonstracijama za pravo glasa crnac u divljačkom obračunu snaga reda s prosvjednicima.

“U Kongresu John Lewis bio je poštovan i voljen na objema stranama", rekla je Pelosi.

Lewis je sudjelovao u brojnim događajima u dugoj borbi pokreta za građanska prava i bio je najmlađi govornik u Washingtonu 1963., kada je Martin Luther King održao svoj govor "Sanjam".

Lewis je bio zadnji preživjeli govornik na tom skupu, a borbu za građanska prava nastavio je do kraja života. Posljednji put pojavio se u javnosti u lipnju, kada su prosvjedi za rasnu pravdu tresli SAD i proširili se svijetom.

Počast odaju brojni političari

"John Lewis bio je ikona, borio se svakim djelićem svoga bića za građanska prava svih Amerikanaca", napisala je na Twitteru senatorica Kamala Harris, prva afroamerikanca koja zastupa Kaliforniju u Senatu.

John Lewis was an icon who fought with every ounce of his being to advance the cause of civil rights for all Americans. I'm devastated for his family, friends, staff—and all those whose lives he touched.



My friend, thank you for showing the world what #GoodTrouble looks like. pic.twitter.com/cvG8nSJCW5