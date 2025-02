Ukrajincu zapelo na izgradnji klaonice u Sisku? Grad protiv bioplinskog postrojenja, HDZ-ovac: 'To je čista laž'

Ambiciozan projekt vrijedan 572 milijuna eura, koji ima za cilj izgradnju tvornice za proizvodnju i preradu pilećeg mesa s bioplinskim postrojenjem, pokrenuo je ukrajinski poduzetnik Andrii Matiukha, vlasnik Petrinja Chicken Company. Nakon što su razmatrane lokacije u Petrinji i Lekeniku, konačno je odabrana industrijska zona u Novom Sisku kao mjesto za ovaj veliki investicijski projekt. Plan je da tvornica godišnje proizvodi 150 tisuća tona pilećeg mesa, a radovi bi trebali započeti krajem 2024. godine ili početkom 2025. godine. Prethodno tome, potrebno je dovršiti svu potrebnu dokumentaciju, a prvi korak, izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju cesta unutar projekta, već je realiziran.

Ovaj projekt naišao je na brojne reakcije među građanima Siska. Pokrenuta je građanska inicijativa pod nazivom „Zaštitimo Sisak“, koja se protivi planiranoj gradnji klaonice s bioplinskim postrojenjem u južnoj industrijskoj zoni u Capragu. Građani su izrazili zabrinutost zbog mogućih negativnih utjecaja na okoliš, upozoravajući na rizik od zagađenja zraka, voda i tla. "Ne možemo dopustiti da naš grad postane industrijska deponija. Ovakvi projekti mogu trajno ugroziti zdravlje naših obitelji i uništiti naš okoliš. Svi koji žive u Sisku moraju se uključiti u borbu za zaštitu svog doma",istaknuli su građani u Facebook grupi inicijative. Studija o utjecaju na okoliš, koja je sada na javnoj raspravi, trebala bi razjasniti potencijalne prijetnje koje ovakav kompleks može donijeti.

U međuvremenu, Gradsko vijeće Siska donijelo je zaključak u kojem se podržavaju poduzetničke investicije koje otvaraju nova radna mjesta, posebice u prehrambenoj industriji, uz naglasak na održivost i primjenu moderne zelene tehnologije. Međutim, u tom je zaključku jasno navedeno da Grad Sisak neće dopustiti izgradnju bioplinskog postrojenja pored objekata prehrambene industrije te će omogućiti isključivo gradnju objekata za potrebe moderne tehnologije za proizvodnju hrane.

Iako je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček izrazila da se neće gradit bioplinsko postrojenje, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, Domagoj Orlić, kako piše Sisakportal doveo je u pitanje njenu izjavu. „Kristina Ikić Baniček laže Siščanima, a gradonačelnica je izdala potvrdu koja tvrdi da su klaonice i bioplinsko postrojenje usklađeni s prostornim planom. To jednostavno nije istina!“, poručio je Orlić. Dodao je kako je najnoviji pokušaj gradskih vlasti da se protive gradnji postrojenja u suprotnosti s odlukama donesenim prošlih godina. „Dok sada tvrde da se protive gradnji, sjećam se kad su upravo oni prije nekoliko godina donijeli odluku o prodaji zemljišta, bez ikakvih ozbiljnih rezervi. Djeluju kao da su zaboravili što su tada učinili“, rekao je Orlić. Prema njegovim riječima, gradonačelnica je u više navrata pokušala umanjiti ozbiljnost problema, no Orlić nije propustio naglasiti da su odluke o urbanističkim planovima već donešene, i to na način koji omogućuje realizaciju spornog projekta. „Danas tvrdite jedno, a jučer ste prodali zemljište koje je kasnije pretvoreno u ovo čudovište“, zaključio je HDZ-ov kandidat, optužujući gradsku vlast za licemjerstvo i neodgovornost prema građanima Siska.

