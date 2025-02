Uhićena jedna od najtraženijih žena svijeta: Evo kako je policija ušla u trag mafijaškoj kraljici

Tania Gomez (33), jedna od najtraženijih bjegunki u Europi 20. veljače uhićena je u španjolskom Tiasu prema pisanju lokalnih novina Lancelot Digital. Od ožujka 2021. Gomez je na Europolovom popisu među 50 najtraženijih osoba zbog optužbi za trgovinu drogom. Optužena je za djelovanje u kriminalnoj organizaciji sa sjedištem u Stockholmu, koja djeluje kao 'mjenjačnica' i 'banka' za pranje novca za švedske bande. Gomez je bila vlasnica dobrotvorne organizacije za spašavanje pasa HundGarin, što je zapravo bio paravan. Tania Gomez navodno je ilegalno trgovala životinjama i prevozila ih diljem Europe.

Prema pisanju njemačkog lista Bild, prije nego što je postala prava kraljica kokaina, bila je Instagram model.

