Ubio je Denisa, okrenuo se i rekao nam "Ćao, momci"

Više od dva tjedna prošlo je od krvavog pohoda Nermina Sulejmanovića u Gradačcu, a stanovnici toga grada i dalje su u šoku. Nakon što je brutalno pretukao svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović pa ju likvidirao hicem u glavu, prenoseći zločin uživo na društvenim mrežama, Sulejmanović se s vikendice strave u Sibovcu nadomak Gradačca odvezao u grad i nastavio sijati smrt. Ubio je Denisa Ondera i oca mu Đengiza, a teško ranio Denisovu majku Harisu. Očevici tog monstruoznog čina opisali su za Telegraf.rs zastrašujuće detalje.

- Bio sam prisutan u trenutku pucnjave. Denis je došao jesti, a kada je sjeo u automobil, Sulejmanović je naišao svojim vozilom. Izašao je i došetao do Denisovog automobila i pucao mu u glavu. Nakon toga je nonšalantno odšetao do svog auta i odvezao se – ispričao je svedok brutalnog ubojstva za Telegraf.rs , želeći ostati anoniman.

Mještani koji su u kobnom trenutku sjedili u kafiću u blizini kažu kako je nakon pucnjave policija tražila da se sklone unutra. Ističu da su svi bili preplašeni, a da ni dva tjedna kasnije ne mogu doći sebi.

- Kad je izašao iz automobila, čuo sam prvi pucanj. Kada je bio drugi, ja sam se okrenuo. Denisu je glava pala na upravljač, sirena je zasvirala. Nermin se okrenuo i rekao nam "Ćao, momci", hladan, kao da se ništa nije dogodilo. Svi smo zanijemili – ispričao je istom portalu građanin koji je tada sjedio u obližnjem kafiću.

Denisova sestra Dženana Onder, koja je u trenu ostala bez brata i oca, a zamalo i bez majke, iznijela je nedavno potresnu ispovijest za Dnevni avaz.

- Kada sam imala svega 15 godina, a on 26, pokušavao je stupiti u kontakt sa mnom u više navrata, a s čime sam ja upoznala svog oca. Moj otac to nije dopustio, shvatio je da je jedina namjera tom čovjeku bila da ostvari materijalnu korist od moje obitelji te da za to nije birao sredstva. Otac me poslao u Njemačku na dva mjeseca kod rodbine, kako bi me zaštitio od Nermina. Na početku je sve zaustavio. Vidjela sam Nermina nekoliko puta u životu, ali nikada s njim nisam ostvarila nikakav kontakt – navela je 24-godišnja Dženana.

Sulejmanović je, dodala je, opljačkao njezinu obitelj u rujnu 2015.

- Otuđio je 54.200 eura iz obiteljske kuće i zbog toga se moj otac s njim sudski sporio idućih osam godina. On je na posljednjem pretresu priznao neke stvari, ali to još nije zaključeno. Vjerovatno je znao da će ići u zatvor pa je krenuo na njih – ispričala je Dženana za Dnevni avaz.

