Ubijen jer je došao od osumnjičenog naplatiti dug od 15 eura pa mu napao invalidnu majku?

Dominik Š. (38) sumnjiči se za ubojstvo Marka J. (48), zbog čega mu je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Ubojstvo se dogodilo 10. studenog oko 12 sati, kada je Marko J. došao do stana u Ulici Josipa Slavenskog u kojem žive Dominik Š., njegova majka (63) te još dvije osobe u dobi od 48 i 42 godine. Njih su se dvojica prvo našla pred stanom gdje su se sukobili jer je Dominik Š. navodno dugovao Marku J. 15 eura. Došlo je do svađe, pa naguravanja, nakon čega je Marko J., prema neslužbenim informacijama, pljusnuo Dominika Š., a zatim otišao do njegova stana.

Tamo je bila teško bolesna majka Dominika Š., na koju je, kako se neslužbeno doznaje, Marko J. nasrnuo dok je sjedila u invalidskim kolicima. Tražio je da mu ona vrati 15 eura koje mu njezin sin duguje. Dominik Š. je, kako se sumnja, u tom trenutku uzeo nož kojim je više puta ubo Marka J., a ti ubodi su za Marka J. bili smrtonosni.

U njihovu sukobu Dominik Š. bio je lakše ozlijeđen, a neslužbeno se može čuti da je smrtonosni sukob nastao zbog droge jer je Dominik Š. u povijesti imao problema s drogom te da je njegov stan bio neka vrsta komune u kojoj su živjeli bivši ovisnici. On je otprije poznat policiji zbog droge i krađa, a trenutačno je na izdržavanju uvjetne kazne koja mu je izrečena zbog prikrivanja. Pred istražiteljima se branio da je Marka J. napao jer mu je ovaj nasrnuo na majku, a njegova majka kazala je da ju je Marko J. "napao zbog 15 eura duga".

VIDEO Strava u Zagrebu: Nakon svađe izbo 48-godišnjaka oštrim predmetom, ovaj preminuo