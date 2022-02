U zemlji pokradenih milijuna, zašto bi jedna škotska kuna s hrvatskog eura činila proljeće?

Motiv na nacionalnoj strani eurokovanica koje će u Hrvatskoj biti u opticaju nakon uvođenja eura birat će hrvatski građani. O pet motiva koji su u užem izboru: šahovnici, karti Hrvatske, kuni, glagoljici i Dubrovniku, moći će se izjasniti od 1. do 15. srpnja na stranici euro.hr ocjenama u rasponu od 1 do 5 (skala od "uopće mi se ne sviđa" do "najviše mi se sviđa"), a slobodni su predložiti i jedan dodatni motiv po svom nahođenju...



Ovako je, ljetos, jednim poprilično populističkim, ali legitimnim potezom počela senzibilizacija pučanstva na novu valutu koja će se službeno implementirati početkom iduće godine. Rezon je bio posve jasan. Zašto bismo promišljali treba li nama tako ishitreno uvedeni euro i hoće li taj potez rezultirati potpunom katastrofom za običnog građanina i bi li bilo pametnije zadržati našu nacionalnu valutu do nekih ekonomski povoljnijih vremena bez sulude inflacije, usred pandemije... kada možemo razmišljati o dizajnu euro kovanica?