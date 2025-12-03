U Zadru održana svečana dodjela nagrada Nautičkog jedra za 2025. godinu

U hotelu Hyatt Regency Zadar Maraska održana je svečana dodjela priznanja Nautičkog jedra za 2025., jednog od najprepoznatljivijih projekata hrvatskog nautičkog sektora, koji je okupio predstavnike vodećih marina, institucija i nautičkih profesionalaca iz cijele Hrvatske. Ovogodišnje izdanje projekta organizirano je uz potporu Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske turističke zajednice, a svečanoj dodjeli prisustvovali su i brojni počasni gosti, među kojima i Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, Šime Erlić, gradonačelnik Zadra, Josip Bilaver, župan Zadarske županije, te Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, koji su svojim dolaskom i prigodnim riječima dali dodatni obol ovom važnom događaju. Predstavnicima najboljih hrvatskih marina tom su prilikom uručene prestižne nagrade, temeljene na sezonskom istraživanju zadovoljstva gostiju, odnosno čitatelja Jutarnjeg lista.

Epilog ovogodišnjeg Nautičkog jedra rezultat je opsežnog istraživanja provedenog od 15. srpnja do 20. kolovoza, u kojem je više od 24.000 čitatelja, kao i 4.499 nautičara, ocjenjivalo kvalitetu hrvatskih marina. Prema glasovima čitatelja, titulu najbolje marine osvojila je D-marin Borik, srebrna je u izboru bila Marina Punat, dok je broncu osvojila ACI marina Šimuni. Prema glasovima čitatelja, dodijeljena su i posebna priznanja – ACI marina Palmižana dobila je nagradu za najljubaznije osoblje, a ACI marina Pomer ponijela je titulu najsjajnije marine 2025. godine.

U svom obraćanju, državna tajnica Monika Udovičić istaknula je značaj održavanja visokih standarda i dugoročnog planiranja u turizmu. „I ove godine svjedočimo izvanrednim rezultatima hrvatskog turizma, ali ono što je zaista važno nije samo broj dolazaka ili noćenja. Hrvatska je predivna i sigurna destinacija, ali moramo biti svjesni izazova s kojima se suočavamo kako bismo dugoročno očuvali našu konkurentnost. Današnji gosti destinacije ocjenjuju prema omjeru cijene i kvalitete, a to je područje u kojem možemo i moramo biti još bolji“, dodala je Udovičić.

Foto: Luka Gerlanc/Cropix

Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, istaknuo je ovogodišnje turističke rezultate i pritom istaknuo ulogu nautike u ukupnom turističkom proizvodu. „Ova turistička godina bila je izazovna i nepredvidiva, ali istovremeno najuspješnija u povijesti hrvatskog turizma. Prešli smo 109 milijuna noćenja i 19 milijuna dolazaka, što, kada se multiplicira s financijskim pokazateljima, donosi značajne prihode i potvrđuje snagu našeg sektora. Nautika najbolje oslikava ono što Hrvatska danas znači u turizmu: vrijednost prostora, prirodnih ljepota i kulturne baštine. Pred nama je nova turistička godina koja će biti vrlo zahtjevna, a naš fokus mora biti na kvaliteti usluge, održivom razvoju i prilagodbi novim trendovima, istaknuo je Staničić.

Gradonačelnik Zadra, Šime Erlić dodao je lokalnu perspektivu istaknuvši kako je Zadar idealna nautička destinacija zahvaljujući razvedenoj obali, razvijenoj infrastrukturi na otocima i bogatoj tradiciji jedrenja. Uz to, župan Zadarske županije, Josip Bilaver, naglasio je važnost čarter flote za hrvatski turizam, budući da se oko 50 posto nalazi upravo u Hrvatskoj te dodao: „To je, s jedne strane, iznimno lijepa vijest, ali s druge strane velika odgovornost, jer moramo kontinuirano njegovati ovaj segment turizma. Konkurencija i oni koji tek planiraju ući u čarter na Sredozemnom moru sigurno će pratiti naše korake i pokušati zauzeti dio tržišta. Zato moramo biti oprezni i odgovorni – razvijati sektor, ulagati u održivi razvoj, kontinuirano podizati kvalitetu ponude, ali i pažljivo upravljati cijenama kako bismo zadržali konkurentnost i dugoročnu održivost tržišta.“

Foto: Luka Gerlanc/Cropix

Nakon svečanog proglašenja uslijedio je prigodni domjenak, koji je poslužio kao prilika za razmjenu iskustava te raspravu o daljnjim mogućnostima razvoja nautičkog turizma u Hrvatskoj. Organizatori ističu kako je Nautičko jedro tijekom godina izraslo u platformu koja potiče stalno podizanje kvalitete usluge te nagrađuje marine koje svojim radom doprinose prepoznatljivosti Hrvatske kao jedne od vodećih nautičkih destinacija Mediterana.