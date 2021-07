U tijeku izvanredna sjednica HRT-a, predsjednik Odbora: Pokretanje smjene Kazimira Bačića već je riješeno

Točno je da je upravo sad još uvijek u tijeku izvanredna, hitna i žurna elektonska sjednica Nadzornog odbora HRT-a, a tema je samo jedno pitanje - jeste li za smjenu, odnosno razrješenje glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića.

Do ovog trenutka pristigla su četiri odgovora i mogu reći da je stvar zapravo već riješena, iako sjednica službeno traje danas do 24 sata, do kada je rok da se svi članovi NO-a izjasne na ovo pitanje - kazao nam je danas oko 16.45 predsjednik NO-a HRT-a Mladen Čutura.

Kako NO HRT-a ima pet članova, a pristigla su već četiri povratna odgovora, pitali smo Čuturu jesu li ti odgovori potvrdni te, ako jesu, znači li to da se zapravo već kreće s postupkom razrješenja Kazimira Bačića koji je prije dva dana uhićen zbog sumnje u korupciju.

- Da, sva su ta četiri odgovora potvrdna i sve je već riješeno, no ipak moramo pričekati 24 sata kako bismo poštovali zadane uvjete - uzvratio je Čutura.

