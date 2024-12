Sirijski pobunjenici rekli su da su u subotu preuzeli kontrolu nad gradom Daraa na jugu zemlje, u kojem je 2011. počela pobuna protiv predsjednika Bashara al-Assada, a to je četvrti grad koji su njegove snage izgubile u tjedan dana. Pobunjenički su izvori rekli da je vojska pristala na povlačenje iz Darae prema dogovoru koji vojnim dužnosnicima osigurava prolaz do glavnog grada Damaska, oko 100 km sjeverno.

Padom Darae, al-Assadove su snage u tjedan dana pobunjenicima predale četiri važna centra. Daraa, koja je prije početka građanskog rata prije 13 godina imala više od 100.000 stanovnika, ima simboličnu važnost kao kolijevka ustanka. To je glavni grad pokrajine koja ima oko milijun stanovnika i graniči s Jordanom. Daraa je zauzeta nakon tvrdnje pobunjenika u petak da su napredovali do ruba središnjeg grada Homsa, ključnog raskrižja između glavnog grada i obale Sredozemnog mora. Zauzimanje Homsa odsjeklo bi Damask od obalnog uporišta Assadove manjinske alavitske sekte te od tamošnje pomorske i zračne baze njegova saveznika Rusije.

"Naše su snage oslobodile posljednje selo na periferiji grada Homsa i sada su unutar zidina grada", rekla je sirijska skupina koja predvodi sveobuhvatni napad u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Ruse je ovaj razvoj iznenadio te su njihovi kanali puni analiza trenutačnog stanja na terenu kao i uzroka koji su doveli do još jedne teške krize režima Bashara al-Assada. Njihovi izvori tvrde da se Assada dezinformiralo o stanju na terenu i raspoloženju njegove vojske te se sada u letu smjenjuju zapovjednici ne bi li se nekako uspostavila obrana.

No, Ruse je iznenadio i video s terena na kojem se vidi čečenski bataljun Ajnad al-Kavkaz. Njihov zapovjednik čestitao je svim Muslimanima s ruskog govornog područja na pobjedi koju su njegovi borci izvojevali u Hami, ali je i najavio kako će njegov odred početi uvoditi red i na samom Kavkazu. Ruski analitičari nastoje umanjiti važnost ove postrojbe, ali ipak priznaju da oni postoje od 2010. godine kao dio različitih islamističkih koalicija. Služba Rusije izvještava kako njezino zrakoplovstvo, uz sirijsko, udara snage pobunjenika kod Homsa. Za to vrijeme, prema pisanju The Wall Street Journala, vlade Egipta i Katara nagovaraju al-Assada da napusti zemlju.

