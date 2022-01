Hrvatska izumire: Skoro 200 naselja potpuno je napušteno, evo gdje je situacija najgora

Za ministra Grlića Radmana Hrvatska je dobro mjesto za život, kako je izjavio za N1, ali je li Hrvatska s 3,88 milijuna ljudi dobro mjesto za život u gotovo polovici svih hrvatskih naselja u kojima danas živi od 0 do 100 stanovnika? Prvi podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da u više od tri tisuće naselja živi samo do 100 stanovnika, a u više od 10% svih hrvatskih naselja živi od 0 do 10 stanovnika! Osamljenim i starim stanovnicima u Gorskom kotaru, na padinama Papuka i Psunja, na Kordunu, Banovini, karlovačkom Pokuplju ili Žumberku život zasigurno nije tako dobar kao ministru Grliću Radmanu.