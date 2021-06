U Miamiju se usred noći urušila zgrada: Poginula jedna osoba, najmanje deset ranjeno

U Miamiju se tijekom noći iz nepoznatog razloga urušio dio zgrade od 12 katova te je u tijeku akcija spašavanja ljudi. Prema dosadašnjim informacijama poginula je jedna osoba, a liječničku pomoć zatražilo je 10 ljudi.

Prema prvim fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, vidi se kako je dio zgrade potpuno srušen, a na terenu je više od 80 spasilačkih jedinica. Riječ je o zgradi koja je izgrađena 1981. godine.

Gradonačelnica Miami-Dade Daniella Levine Cava kazala je medijima da se urušilo više od pola stanova zgrade.

- Pokrenuta je masovna akcija traženja i spašavanja i znamo da ćemo učiniti sve što može kako bi identificirali i spasili one koji su zarobljeni - kazala je. Navela je kako zgrada ima 12 katova i više od 130 stanova.

Photo of the partial collapse of a condo on 88 and Collins in #Surfside. It’s a multi agency effort. I’ve seen MDFR, Pompano Beach Fire, Miami Fire, Davie Fire



Courtesy @MiamiBeachPD pic.twitter.com/B72Qq1J1mV