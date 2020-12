U Međimurju predlažu online nastavu za više razrede. Tvrtkama ponuđeno masovno testiranje

Stožer civilne zaštite Međimurske županije, uvažavajući preporuke epidemiologa te anticipirajući epidemiološka opterećenja koja nosi predblagdansko vrijeme sa svojim migracijama, običajima, ali i potrebama stanovnika, predlaže ravnateljima osnovnih škola u Međimurskoj županiji, kao i lokalnim stožerima civilne zaštite, da se nastava u osnovnim školama u županiji od 14. prosinca 2020. organizira online za učenike od 5. do 8. razreda. Nastava u srednjim školama i nadalje će se odvijati prema modelu C (online). Za učenike od 1. do 4. razreda se preporučuje nastava u učionicama kad god je to moguće. No, izbornu predmetnu nastavu (strani jezici, vjeronauk, informatika) preporučuje se organizirati online.

Proteklih dana stigla je i veća količina brzih antigenskih testova koja će biti distribuirana liječnicima primarne zdravstvene zaštite koji će provoditi antigensko testiranje kod klinički suspektnih osoba na virus COVID-19. Brzi antigenski testovi distribuirani su i po domovima za starije i nemoćne osobe za njihove potrebe.

Načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije Josip Grivec još je jednom apelirao na poslodavce da učine sve za zaštitu zdravlja svojih djelatnika te tako doprinesu sprječavanju širenja virusa koji osim zdravlja, šteti i gospodarskim aktivnostima. Tvrtkama koje zapošljavaju veliki broj radnika ponuđena je mogućnost masovnog testiranja na dobrovoljnoj osnovi za što su osigurani brzi antigenski testovi. Na taj model se, za sada, za područje Međimurske i Varaždinske županije odlučila tvrtka Calzedonia.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u proteklih 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda testirano je 400 osoba i evidentirano 184 pozitivnih slučajeva na virus COVID-19. Testiranjima brzim antigenskim testovima koji se obavljaju u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijima, primljena je informacija o 14 pozitivnih slučaja. Epidemiolozi su na temelju kliničke slike, bez testiranja, dijagnosticirali COVID-19 kod 26 osoba. Na respiratoru se nalazi 11 osoba, što je 8,4 posto hospitaliziranih pacijenata. U protekla 24 sata preminule su dvije osobe stare 86 i 77 godina, s dodatnim kroničnim bolestima. Od ukupno 479 dosad hospitaliziranih covid pacijenata, u bolnici je preminula 91 osoba, što znači da je 81 posto pacijenata uspješno oporavljeno, a 19 posto ih preminulo u bolnici.