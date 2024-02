U HUP se vratio Vujnovac i njegove tvrtke ENNA i PPD

Prije tri godine, u najvećoj poslodavačkoj udruzi, HUP-u vladalo je kaotično, predrevolucionarno stanje. Neki od najvećih hrvatskih poslodavaca, među kojima su i njezini osnivači, iznenada su i uz mnogo pompe napustili udrugu, što je dramatično odjeknulo među gospodarstvenicima.

U isto vrijeme povukle su se, naime, tvrtke iz grupacije Fortenova, Orbico i Energia Naturalis te Adris. Udarac na ovu krovnu poslodavačku instituciju bio je žestok, s obzirom na to da veliki gospodarstvenici plaćaju i najveće financijske doprinose HUP-u te joj daju i težinu u zastupanju interesa gospodarstvenika pred Vladom i sindikatima. No, to je Udruga ipak preživjela. I ne samo to, potpuno ispod radara u HUP se vratio, i to prije pola godine, onaj najveći, Pavao Vujnovac i njegove tvrtke Energia Naturalis i PPD.

Zašto su otišli

U Vujnovčevim tvrtkama jučer nisu željeli iznositi razloge svog povratka, objasnivši da ni kod odluke o napuštanju HUP-a nisu htjeli sudjelovati u javnim raspravama. Tada su odluku kratko obrazložili činjenicom da ne žele sudjelovati u udruzi "koja se bavi sama sobom i kojoj su u fokusu interna prepucavanja umjesto da se bavi teškom situacijom s kojom se suočava hrvatsko gospodarstvo", te da je članarina velika, a koristi od članstva baš i nema.

No, nema sumnje da je činjenica da je HUP uspio ostati na nogama i u vremenima u kojima je bio prilično krhak i u kojemu je gospodarstvo prolazilo ozbiljne krize prevagnuo odluci da se ENNA i PPD vrate u HUP. Jer članstvo omogućuje i sudjelovanje u iniciranju i raspravi o zakonskim izmjenama i reformi, odnosima sa sindikatima, što je za velikog poslodavca svakako najbolji kanal. Već ponovnim pristupanjem HUP-u, zahvaljujući svojoj veličini i članarini koju po pravilima HUP-a uplaćuje, PPD i ENNA imaju predstavnike u glavnim tijelima, Skupštini i Vijeću članica HUP-a.

Iako se iz redova "pobunjenih" tvrtki u međuvremenu iniciralo novih udruga (Udruga prerađivačke industrije i djelatnosti u tehnologiji, koju je okupila Fortenova, te Udruga trgovine i logistike, iza koje je vlasnik Orbico Grupe Branko Roglić), ENNA i PPD se nisu uključile u njihove aktivnosti i po pitanju članstva u gospodarskim asocijacijama stajale su sve do nedavno posve sa strane. Kao ni Glas poduzetnika, ni ove udruge nisu (još) uspjele izgraditi infrastrukturu da bi se jače nametnule na javnoj sceni i bile priznate kao predstavnik gospodarstva. Stoga je i kod zadnjeg utvrđivanja reprezentativnosti socijalnih partnera HUP ostao jedini priznat sugovornik u ime gospodarstva.

Nisu se vratili Orbico, Fortenova

Za razliku od Vujnovčevih tvrtki, druge tvrtke koje su bile nezadovoljne odnosima u HUP-u i revoltirano ga napustile, nisu se vratile. Prije svega, to se odnosi na Roglićev Orbico, te Tehnomont, čija je glavna menadžerica Gordana Deranja bila i dugogodišnja predsjednica HUP-a.

Zasad se još nije odlučila vratiti ni Fortenova, nasljednica Agrokora čiji je osnivač Ivica Todorić bio i ključni u pokretanju HUP-a davne 1993. Osim Vujnovčevih tvrtki, na povratak HUP-u odlučilo se niz tvrtki, među ostalima i SPAN, dok je u jeku velikih potresa HUP-u pristupila nova generacija velikih igrača na poslovnoj sceni poput Rimac Automobila i Infobipa.

