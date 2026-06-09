U Hrvatskoj tijekom prvih pet mjeseci ostvareno 7 posto više noćenja

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja svibnja ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i preko 14 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 5 posto u dolascima i 7 posto u noćenjima. Od ukupnog broja noćenja na Jadranu je ostvareno 12,2 milijuna noćenja, što je 8 posto više nego lani, dok je ostatak realiziran na kontinentu koji bilježi rast noćenja od 3 posto.

„Rast od 5% u turističkim dolascima i 7% u noćenjima u prvih pet mjeseci ove godine potvrđuje da mjere i politike koje provodimo daju konkretne rezultate, osobito u jačanju predsezone i posezone te razvoju cjelogodišnjeg turizma. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježe vrlo dobre trendove. S obzirom na okolnosti novonastale krize na Bliskom istoku, brzo smo reagirali i kada je riječ o promociji. Postojeće marketinške kampanje na našim najvažnijim emitivnim tržištima preusmjerili smo na isticanje naših konkurentskih prednosti, poput blizine ključnim tržištima i sigurnosti zemlje, koje su u ovim okolnostima, uz dobar omjer cijene i kvalitete, visoko na ljestvici prioriteta i preferencija turista. Pred nama je, međutim, najintenzivniji dio turističke godine, srpanj i kolovoz, kada ostvarujemo i najveći udio turističkog prometa. Prema dosadašnjim istraživanjima i kretanjima na ključnim emitivnim tržištima, potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina, zbog čega je važno nastaviti voditi odgovornu i konkurentnu cjenovnu politiku. Kroz kvalitetne paket-aranžmane i ponudu koja odgovara očekivanjima gostiju, moramo dodatno učvrstiti poziciju Hrvatske kao destinacije koja pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete“, istaknuo je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Kada turistički rezultat Hrvatske segmentiramo po županijama, tijekom prvih pet mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri (4,1 milijun noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (2,2 milijuna noćenja) te na Kvarneru (2,1 milijun noćenja), a gledano prema destinacijama u Dubrovniku, Zagrebu, Rovinju, Splitu, Poreču te Zadru.

„Pozitivni rezultati potvrđuju kako Hrvatska na međunarodnom turističkom tržištu i dalje ima dobru poziciju, odnosno kako je interes za našom zemljom stabilan unatoč izazovnim okolnostima u kojima se nalazi sektor putovanja na globalnoj razini. Prema posljednjim europskim istraživanjima, potražnja za putovanjima na Mediteran i dalje je vrlo snažna, a sigurnost destinacije, kvaliteta ponude i dobar omjer vrijednosti za novac, kao i blizina destinacija među ključnim su čimbenicima pri odabiru odmora. Upravo su to i glavne komunikacijske poruke u našim marketinškim kampanjama s kojima Hrvatska nastoji dodatno privući goste“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, nadodavši kako razdoblja pred i posezone imaju sve važniju ulogu u ukupnim turističkim rezultatima naše zemlje.

Gledano prema tržištima, tijekom prvih pet mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti iz Njemačke (2,7 milijuna noćenja), domaći gosti (2,5 milijuna noćenja) te gosti s tržišta Slovenije (1,3 milijuna noćenja), Austrije (1,1 milijun noćenja), UK-a (preko 670 tisuća noćenja) te SAD-a (preko 540 tisuća noćenja).

Kada se promatraju rezultati ostvareni po vrstama smještaja u komercijalnom segmentu, u hotelima, koji ostvaruju udio od 15 posto u kapacitetima, ostvareno je 43 posto ukupnih noćenja, u kampovima, koji ostvaruju udio od 20 posto u kapacitetima, ostvareno je 16 posto ukupnih noćenja, dok je u objektima u domaćinstvu, koji ostvaruju udio od 52 posto u kapacitetima, ostvareno 23 posto ukupnih noćenja.