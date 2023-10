U Hrvatskoj se nalazi jedan od najstarijih europskih gradova: 'Ovdje smo već više od 8000 godina'

Okružen plodnom zemljom, šumama punim divljači i mirnim vodama Bosuta nastali su Vinkovci koji se smatraju jednim od najstarijih gradova Europe. Upravo na činjenicu da se na prostoru Vinkovaca kontinuirano živi više od 8.000 godina Vinkovčani su posebno ponosni i taj podatak ističu kada god je to moguće.

Prema službenim podacima na prostoru današnjih Vinkovaca i okolici naselje je postojalo već u početnom razdoblju neolitika, odnosno još nekih 6.200 godina prije Krista. Upravo su plodna zemlja, Bosut, šume prepune divljači ali i umjerena klima bili jedan od razloga što se na području Vinkovaca kontinuirano živi više od 8.000 godina. Tome svakako treba dodati i činjenicu da su Vinkovci na sjecištu raznih putova što je dodatni razlog što više od osam stoljeća Vinkovci rastu i razvijaju se. Poslije naselja u vrijeme neolitika redale su se i druge razne kulture s jednom konstantom – na prostoru Vinkovaca stalno je postojalo naseljeno naselje. O značaju Vinkovaca govori i to da se mogu pohvaliti s čak tri autohtone kulture – sopotska, vučedolska i vinkovačka kultura.

Vinkovci su po prvi put spomenuti kao rimsko naselje koje je tada nosilo naziv Aurelia Cibalea. Cibale su se smjestile na pravcu dva glavna puta, Aquileia − Poetovio – Mursa – Cibalae – Sirmium – Singidunum i Siscia – Sirmium u provinciji Pannonia Secunda. Vinkovci, odnosno tadašnji Cibale, bili su iznimno važan grad u tadašnjem rimskom carstvu. Mnogi ne znaju, a jedini su u Hrvatskoj, da se Vinkovci mogu pohvaliti i da su u tome slavonskom gradu rođena dva rimska cara – Valentinijan I i Valens. I poslije Vinkovaca redale su se kulture i osvajači s tim da je grad uvijek opstajao, rastao i razvijao se. Poznavatelji ističu kako su se Vinkovci tijekom dugog razdoblja unutar granica Habsburške Monarhije oblikovali kao grad s prekrasnom i sačuvanom baroknom jezgrom. I u vrijeme bivše države Vinkovci su imali veliki značaj pa su tako, između ostaloga, bili poznati i kao najveće željezničko čvorište u Jugoslaviji.

O 8.000 godina staroj povijesti grada govore i brojni arheološki nalazi koji i danas izazivaju divljenje ne samo kod arheologa nego i kod običnih građana. Tu svakako treba spomenuti pronađene ostatke raznih naselja, bezbroj komada posuđa ali i vinkovačko srebro s početka 4. stoljeća koje čini 46 različitih predmeta. U središtu Vinkovaca, prilikom kopanja temelja za današnji Hotel Slavonija, pronađen je i najstariji indoeuropski kalendar Orion. Pronađeni su i ostaci zakopanih tijela, rimskih kola i brojni drugi nalazi koji govore o iznimno bogatoj povijesti ovoga grada.

Slijedom svega toga na području Vinkovaca rođeni su i brojni poznati i znameniti ljudi koji su se na razne načine istaknuli tijekom svoga života. Među poznatima rođenim u Vinkovcima su ban Josip Šokčević, Ivan i Josip Kozarac, Matija Antun Reljković, Slavmo Kopač, Vanja Radauš… Svakako među njima treba spomenuti i Josipa Runjanina koji je skladao himni Republike Hrvatske.

-Vinkovčani su iznimno ponosni na svoju povijest i činjenicu da se na ovim prostorima živi više od 8.000 godina. U prilog tome govore i brojni nalazi, a i mi kao gradska uprava trudimo se da tu činjenicu ističemo kada god i koliko možemo jer ipak se sa takvim podatkom malo tko može pohvaliti – kaže gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić.

Podsjetio je i na brojne manifestacije, poput Rimskih dana, kroz koje se grad i njegovi stanovnici vraćaju u prošlost, a što dobro dođe i za razvoj turizma.

-O tome koliko smo kao grad bogati arheološkim nalazima govori i to da gdje god se na području grada kopa neki temelj uvijek se naleti i na neki arheološki nalaz. To i uspori radove ali smo mi kao građani naviknuti na to i ponosni smo na tu činjenicu. Svakako da i u budućnosti planiramo i dalje razvijati Vinkovce ali svakako i iskoristiti maksimalno činjenicu da se na ovim prostorima živi više od 8.000 godina. U planu nam je i izgradnja nove zgrade Muzeja Grada Vinkovaca kako bi na primjeren način mogli izložiti brojne arheološke nalaze – rekao je Bosančić.

