U Hrvatskoj dosad neviđena tehnologija: Na mostu izbjegli skupe vijadukte, uštedjeli milijune i za BiH

Dosanjan je još jedan hrvatski san, Pelješki most spojio je Hrvatsku. Hrvati i njihovi gosti, turisti, mogu neometano, bez zastoja zbog graničnih formalnosti, do hrvatskog juga. Osim što je riječ o jednom od najvećih, najskupljih i najljepših projekata koji je Hrvatska realizirala od svoje samostalnosti, možemo se pohvaliti i time da su u gradnji pristupnih cesta Pelješkome mostu korištene najnovije, inovativne i moderne tehnologije gradnje armiranja tla koje su omogućile uštedu, kvalitetu i bržu gradnju zbog koje je Pelješki most otvoren prije nekoliko dana, kako je obećano.