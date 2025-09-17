U četiri sekunde od otvaranja prijavljeno 200-tinjak projekata

U Hrvatskoj ne nedostaje inovativnih ideja i projekata. Na dugoočekivani poziv IRI S3 - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, koji je objavljen u lipnju, i za koji su prijave otvorene u ponedjeljak (15.9.) u podne, već je u četvrtoj sekundi od otvaranja bilo prijavljeno 200-tinjak projekata, otkriva Natalia Zielinska, direktorica Euro Grant Konzaltinga te predsjednice HUP-ove Udruge profesionalaca za fondove EU.

Interes ne treba čuditi jer je riječ o izdašnom natječaju, vrijednom 191,1 milijun eura koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, na čije se raspisivanje čekalo punih pet godina, odnosno od 2020., kada je posljednji put objavljen poziv za sufinanciranje poduzetničkih projekata istraživanja, razvoja i inovacija

Suradnja poduzeća i znanosti

Sugovornici kažu i da, unatoč velikom interesu, ovoga puta nije bilo tehničkih problema pri prijavi projekata koje se zaprimaju po modelu trajnog poziva, u javnosti poznatijem kao "najbrži prst". "Odaziv poduzetnika na poziv govori o značajnom inovacijskom i istraživačkom potencijalu hrvatskih poduzeća, kao i velikom suradničkom potencijalu između poduzeća i znanstvenog sektora", kažu iz ministarstva Ante Šušnjara koje je, u okviru ovog poziva, odredilo nemali iznos potpora tvrtkama: od 200 tisuća do dva milijuna eura. Također, ministarstvo je natječaj odlučilo ostaviti otvorenim iako bi ga teoretski mogli zatvoriti jer iznos prijavljenih projekata prelazi 200 posto dostupne alokacije. Oni su jučer, dan nakon otvaranja poziva, alokaciju premašili 260 posto.

"Iako je u Uputama za prijavitelje predviđena mogućnost da nadležna tijela privremeno obustave Poziv u trenutku kada iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegne 200 posto ukupno raspoložive alokacije, uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo u provedbi Poziva ovakve namjene, planira se da će Poziv ostati otvoren najranije do početka postupka vrednovanja zaprimljenih projektnih prijedloga", napominju iz Ministarstva gospodarstva dodajući da će evaluacije praktički odmah krenuti no važno im je osigurati "zalihu" projekata u slučaju da najbrže prijavljeni ne zadovolje kriterije. Ističu i da će svaka odluka o obustavi ili zatvaranju biti pravodobno objavljena na službenim stranicama.

Da je objava ovih informacijama prijaviteljima iznimno važna kako bi znali dalje planirati napominje i Natalia Zielinska, dodajući da bi, ako se pokaže da vrijednost prijavljenih projekata premašuje dostupnu alokaciju, što se i pokazalo, što prije trebalo razmotriti i donijeti odluku o povećanju alokacije. "Treba omogućiti da većina projekata koji su prošli izuzetno visok prag od 80 bodova zaista dobiju sufinanciranje, posebno stoga što novca ima. Poziv je, treba naglasiti, bio jako kompleksan, kao što je bila i prijava. Ona je uključivala veliki broj statusne dokumentacije koju smo morali prilagati, a koja je inače javno dostupna. Neki obrasci imaju 200, pa čak i 300 strana. U konačnici, priprema je bila vrlo zahtjevna te bi bilo korektno da se svim prijaviteljima koji zadovolje kriterije i koji su uložili posljednja dva do tri mjeseca u pripremu za prijavu, osigura sufinanciranje", napominje Zielinska koja je iznimno zadovoljna, unatoč kompleksnosti, kako je tehnički prošao prvi dan prijava.

Prethodnih godina, posebno kod natječaja za kojima je vladao veliki interes, prijave po modelu "najbržeg prsta", izazvale su lavinu kritika, nakon čega je bilo najavljivano da se više neće koristiti. No i taj model, kao i onaj privremenog poziva, ima svojih prednosti te je u konačnici mnogo brži.

Liberalniji pristup

Zielinska se nada da će postupak vrednovanja biti brz i kvalitetan, a odluke o financiranju biti donesene u propisanom roku od 90 dana. Napominje i da se nada da evaluatori, s obzirom na to da su prijave bile kompleksne, neće stvarati probleme poduzetnicima zbog malih administrativnih pogrešaka. "U toj gomili dokumentaciji koju smo morali dostaviti naravno da postoji mogućnost greške, no s obzirom na to da se radi o inovativnim projektima čija je konkurentnost potencijalno globalna, bilo bi dobro da pristup bude liberalniji", napominje.

O pristupu vrednovanju odlučit će ocjenjivači, a o tome hoće li alokacija biti povećana resorno ministarstvo iz kojeg poručuju da na to pitanje ne mogu odgovoriti dok ne završi postupak evaluacije. Prema natječajnoj dokumentaciji poziv, kojem je cilj ojačati kapacitete poduzeća u području IRI aktivnosti kao i njihovu suradnju sa znanošću, trebao je biti otvoren do kraja godine, no s obzirom na to koliko je prijava pristiglo očigledno je da je pitanje dana kada će biti zatvoren. Domaća poduzeća uglavnom ne stoje najbolje po ulaganjima u istraživačko-razvojne aktivnosti, no s povećanjem potpora i to se polako mijenja.