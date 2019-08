U Beču je pekla za kralja, ali ipak se vratila u svoju Slavoniju

Iako je zanat stekla u Beču, majstorica slastičarka Mariela Kranjec odlučila se vratiti u Brestovac i tamo nastaviti karijeru. Talentirana slastičarka u Austriji je pekla za kraljeve i careve, ali prije četiri godine otvorila je mali obrt u Slavoniji i posla ne nedostaje.

Velika potpora bili su joj i roditelji, a uskoro planira otvoriti i moderni pogon i slastičarnicu, prenosi HRT. Jedino što je koči je birokracija.

- To se dosta odužilo, jedino to me malo žalosti, jer jednostavno neki ljudi ne rade odgovorno svoj posao - kazala je Mirela koja 'rješava papire' već godinu i pol dana.

Međutim, svoj posao, kao i Slavoniju obožava i neće tako lako odustati i vratiti se u Austriju.