U Beču danas na aukciji prodana za 6,5 milijuna eura kamera pape Franje

Fotoaparat Leica MA koji je bio u vlasništvu pape Franje, preminulog u 88. godini života 21. travnja ove godine, na sam Uskrsni ponedjeljak, promijenio je u subotu vlasnika, i to za rekordnu svotu novaca, javljaju danas poslijepodne gotovo svi austrijski mediji. Leica MA, kako navode mediji, bila je personalizirana za bivšeg poglavara Katoličke crkve. Međutim, ono što je posebno privuklo pozornost širom svijeta je da je u subotu na bečkoj aukciji Papina kamera prodana za basnoslovnih 6,5 milijuna eura. To je čak 100 puta više od procijenjene vrijednosti ovog fotoaparata, navode mediji.

Procijenjena vrijednost kretala se je između 60.000 i 70.000 eura. Proces nadmetanja, tko da više - njegovo je - održan je u prestižnom bečkom hotelu “Imperial”, u sklopu 47. akcije Leitz Photographica, i to uz izravan prijenos uživo, putem interneta. Prihod od akcije, kako je već prethodno najavljeno, ići će u dobrotvorne svrhe. Ono što je ostalo nepoznanica je da li je papa Franjo uopće koristio navedenu kameru.

Bijeli fotoaparat papi Franji je 2024. godine poklonio proizvođač fotoaparata Leica. Naravno, pritom se je zdušno pobrinuo da kamera namijenjena Papi ima brojne posebne značajke: bijeli kožni pokrov i gravure papinskog grba, kao i poznato geslo pape Franje “Miserando atque eligendo” - “Odabran iz milosrđa”. Ekskluzivni serijski broj kamere i objektiva - 5.000.000 - ističe rijetkost fotoaparata proizvođača Leica, navode austrijski mediji, posebno ponosni da je ova kamera, koja je bila vlasništvo pape Franje, prodana upravo u Beču.

Tko je vlasnik, naravno, ostala je tajna. Jer 6,5 miliona eura basnoslovna je suma! “Oduvijek je bila tradicija tvrtke Leica rezervirati takove prepoznatljive, okrugle serijske brojeve za posebne kamere, koje se često poklanjaju posebnim javnim osobama”, rekao je Alexander Sedlak, glavni direktor tvrtke Leica Camera Classics i aukcije Letz Photographica. Sedlak je subotnju desetominutnu aukciju opisao kao “svakako jedan od najuzbudljivijih ratova nadmetanja u povijesti aukcijske kuće, na čijem je čelu”.