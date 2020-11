Čak 63 posto Austrijanaca za lockdown. Najgora situacija u pokrajini Donja Austrija

Austrija je i u četvrtak osvanula s gotovo 7.000 novozaraženih koronavirusom u proteklih 24 sata, točnije njih 6.995. Najviše novozaraženih ima u Gornjoj Austriji (1.706) i Beču (1.188). Slijede Donja Austrija (985), Tirol (913), Štajerska (726), Salzburg (495), Koruška (482), Vorarlberg (355) i Gradišće (145). Pokrajina Donja Austrija „stenje“ pod najezdom korona oboljelih i uputila je apel da joj je „potreban svaki krevet“.

Prosječan broj novozaraženih u Austriji u proteklih sedam dana bio je dnevno 6.720 osoba. Sedmodnevni prosjek broja novozaraženih na 100.000 stanovnika iznosio je 528,5. Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 76.863 osoba, od čega je njih 4.614 u bolnicama, uključujući 683 u intenzivnoj njezi, što je 22 novozaraženih više na bolničkom liječenju i jedan „teški“ pacijent više nego jučer.

Jučerašnjem rekordnom broju od 109 umrlih u jednome danu, danas treba pribrojati još 62 nova smrtna slučaja u proteklih 24 sata, pa Austrija sada od početka pandemije do četvrtka broji ukupno 2.116 korona preminulih. Do sada je u Austriji ukupno 228.683 Covid-19 oboljelih, 149.541 ozdravljenih i 2.787.606 testiranih, uključujući i 31.316 osoba u proteklih 24 sata. Reprezentativno ispitivanje javnog mnijenja Instituta „Market“ iz Linza na čijem je čelu David Pfarrhofer pokazalo je da je 63 posto Austrijanaca svih dobnih skupina „za“ lockdown koji je na snazi do 6. prosinca. Čak 69 posto nezaposlenih ispitanika i 59 posto sretnika koji još imaju posao se je izjasnilo za još strože mjere kako bi se uspjelo spriječiti dramatično širenje koronavirusa u Austriji.

Obje skupine kako se navodi u obrazloženju ankete treba shvatiti, jer su upravo one najteže pogođene mjerama. Oni u potrazi za poslom, a riječ je prema novim podacima o 613.601 osobi koje su ili nezaposlene ili rade skraćeno, nadaju se da će „otključavanjem“ Austrije i njima svanuti bolji dani. Oni koji još imaju siguran posao i trenutačno zbog lockdowna rade od kuće, „muku muče“ kako istovremeno pomiriti svoju radnu obvezu s učenjem djece na daljinu, koja su trenutačno također kod kuće. Anketa je također pokazala da je 71 posto ispitanika vrlo zabrinuto za svoje najmilije i za njih u koronavirusu vide „ veliku opasnost i prijetnju“, nadajući se da će lockdown to riješiti.