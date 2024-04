Tužitelj se obratio poroti: 'Trump je orkestrirao plan za korumpiranje predsjedničkih izbora 2016.'

ŠTO ĆE SVE AMERIKA ISPORUČITI UKRAJINI

U Ukrajinu stižu moćne navođene rakete ATACMS: Pošiljka će biti na putu do kraja tjedna

Amerikanci su Ukrajini do sada slali samo starije modele s dometom od 165 kilometara. No i s njima su Ukrajinci nanijeli nekoliko bolnih udara ruskim snagama, te je njime nedavno uništen skupi protuzračni sustav S-400 na Krimu. Novije varijante ATACMS-a imaju maksimalni domet od oko 300 kilometara i do sada nisu isporučene Ukrajini. No čini se da ih je Bijela kuća sada spremna dati Kijevu