Prijatelj nije htio s njima u jezero: Napravili su nekoliko koraka i nestali

Umjesto slavlja zbog završene srednje škole, dvije obitelji oplakuju svoje najmilije, 17-godišnjaka i 18-godišnjaka, koji su se utopili u petak poslijepodne na Bedekovčanskim jezerima.

Velika tuga vlada u Mihovljanu. Utučeni mještani nisu bili previše razgovorljivi, kažu da su dečki bili skroz “na mjestu” i da ih je tragedija sve pogodila.

- To je velika tragedija za mjesto, za obitelj i sve nas. Što reći da utješim roditelje u ovakvom trenutku, to je nemoguće. Mogu im samo izraziti iskrenu sućut i ponuditi im pomoć, koliko to kao načelnik mogu - rekao je načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić.

Vijest o smrti mladića duboko ga je potresla jer je susjed i prijatelj njihovih roditelja. Potvrdio nam je da su mladići ove školske godine maturirali trogodišnju strukovnu školu u Krapini strojarskog smjera.

Naime, kobnog petka bili su u Krapini kako bi podigli svjedodžbe o završenom školovanju. Nakon dodjele su se dva mladića s trećim, prijateljem iz Mača, biciklima zaputili do dvadesetak kilometara udaljenih Bedekovčanskih jezera. Smjestili su se na Plavom jezeru.

Nešto poslije 15 sati dvojica su se otišla kupati, a treći, koji je navodno neplivač, nije htio ići, nego je rekao da će ostati čuvati stvari, pišu 24sata.

Kako je njihov prijatelj kasnije ispričao policajcima, napravili su svega nekoliko koraka i nestali pod vodom. Muškarac koji se našao u blizini pozvao je Centar 112 te su ondje odmah poslani vatrogasci, Hitna pomoć i policija.

- Dečki iz DVD-a Bedekovčina stigli su prvi i odmah su se svukli, vezali užetima i krenuli u pretragu jezera. Prvog su našli kroz 20 minuta od dojave, bio je u mulju. Odmah su počeli s reanimacijom skupa s Hitnom pomoći - ispričao je Janko Buzjak, zamjenik načelnika Općine Bedekovčina, koji je ujedno i vatrogasac te načelnik stožera Civilne zaštite.