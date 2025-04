Tržište na rubu sloma, je li ovo kraj? Stiže upozorenje s Wall Streeta: 'Ovo je zamka, dolazi Armagedon!'

Jedan od najuspješnijih investitora s Wall Streeta izdao je oštro upozorenje, sugerirajući da je nedavni pad dionica potaknut carinama Donalda Trumpa samo uvod u mnogo drastičniji slom tržišta. Mark Spitznagel, glavni investicijski direktor i osnivač fonda Universa Investments, predviđa potencijalni pad od čak 80%. Spitznagel, čiji se hedge fond Universa Investments vrijedan 16 milijardi dolara specijalizira za ublažavanje rizika od tzv. "crnih labudova" - nepredvidivih događaja s ogromnim utjecajem na tržište - izjavio je za MarketWatch kako očekuje da "80 postoti pad vreba iza ugla". - Očekujem 80 postotni pad kada sve ovo završi. Samo ne mislim da je to sada. Ovo je zamka - rekao je, dodajući da će investitori znati kada dođe do pravog kraha. Universa je poznata po ostvarivanju ogromnih prinosa tijekom tržišnih turbulencija, poput nevjerojatnih 4.144 % u prvom kvartalu 2020. godine, obilježenom pandemijom COVID-19. Spitznagel smatra trenutačnu rasprodaju dionica samo načinom da se "istresu" nesigurni ulagači. - Ovo nije Armagedon. To vrijeme će doći kada pukne balon," naglasio je, prenosi Daily Mail.

Najava carina predsjednika Donalda Trumpa prema trgovinskim partnerima SAD-a izazvala je potrese na globalnim tržištima. Američki S&P 500 indeks zabilježio je značajan pad od gotovo 20 % od svog vrhunca u veljači, uslijed rastućeg rizika od recesije u SAD-u i povećane inflacije. Iako Spitznagel vjeruje da najgore tek dolazi, drugi visoki tržišni dužnosnici već su istaknuli kaos koji je izazvalo uvođenje Trumpovog carinskog programa. - Strah postoji posvuda - izjavio je Stephane Boujnah, čelnik paneuropskog burzovnog operatera Euronext, za radio France Inter. - Sjedinjene Države su neprepoznatljive i živimo u prijelaznom razdoblju. Postoji određeni oblik žaljenja jer su Sjedinjene Države koje smo poznavali kao dominantnu naciju nalikovale vrijednostima i institucijama Europe, a sada više nalikuju tržištu u nastajanju.

Trumpov potez pokrenuo je, kako ga neki nazivaju, povijesni trgovinski rat, a Kina je brzo uzvratila uvođenjem recipročnih carina od 34 % na američki uvoz. To je potaknulo strahove od globalne recesije i izazvalo najgora dva trgovinska dana za dionice od početka pandemije 2020. godine. Brza reakcija Kine izazvala je novo upozorenje iz Bijele kuće. Trump je zaprijetio dodatnim nametima ako Peking ne odustane od protumjera, što bi ukupne carine na kinesku robu moglo podići na čak 104 %. - Imam veliko poštovanje prema Kini, ali oni to ne mogu činiti - rekao je Trump. - Imat ćemo jednu priliku za ovo... Reći ću vam, čast je to učiniti.

Peking je, međutim, ostao nepokolebljiv, osuđujući ono što naziva "ucjenom" od strane SAD-a i obećavajući "protumjere" ako Washington uvede dodatne carine. - Ako SAD inzistira na svom putu, Kina će se boriti do kraja - poručio je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine. Ovaj rastući rat riječima potiče strahove da globalna tržišta čeka još više problema ako Washington ili Peking pokrenu novi val carina. Unatoč oštrim gubicima na burzama nakon objave carina, Trump ih je odbacio, sugerirajući da je to dio procesa ozdravljenja globalne ekonomije. Trump je podsjetio na gubitak 90.000 proizvodnih pogona u SAD-u od 1990-ih i uvođenja sporazuma NAFTA. - Bio je to bolestan pacijent, prošao je kroz operaciju na dan oslobođenja i bit će to zemlja u procvatu, vrlo uspješna zemlja, bit će zapravo nevjerojatno - kaže američki predsjednik pozivajući tvrtke da grade svoje tvornice u Sjedinjenim Državama. - Zapamtite, nema carina ako gradite svoju tvornicu ili proizvodite svoj proizvod u SAD-u.

