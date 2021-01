Trut o pomoći u Petrinji: Navijači su nam zakrčili sve i službe nisu mogle prolaziti

Mnoge navijačke skupine priskočile su u pomoć stanovnicima potresom pogođene Banovine. Bad Blue Boysi bili su među prvima koji su stigli kako bi čistili ulice i dvorišta u Petrinji i okolicu. Organizirali su se brže nego što se organizirala Civilna zaštita, vojska i vatrogasci, a ravnatelj Civilne zaštite sada kaže da cijeni dobru namjeru, ali da su tamo smetali.

- To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima. Ja ih sve poštujem, i ja sam bio navijač, imaju srce i snagu, ali kad ih je ovdje 2000, pa malo budu divlji, to nam stvara probleme. Možda za koji dan da dođu organizirani, a ne odjednom 1600 - kazao je Trut za 24sata.

>> FOTO Boys i Torcidaš pokazali što znači hrvatsko zajedništvo