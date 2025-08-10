Trumpovi neuspjesi: U Gazi je katastrofa, u Kremlju mu se smiju

Tamo je stvarno glad – zaključio je o Gazi američki predsjednik Donald Trump tijekom nedavnog četverodnevnog boravka na svojim starim i novim golf terenima u Škotskoj. Kako kod Trumpa ništa nije onako kako se čini, tako ni golf nije samo golf, već i političko okupljanje s političkim i gospodarskim ciljevima.



Gaza se nakon mjeseci izraelskog namjernog izgladnjivanja stanovništva pojavila i pred američkim predsjednikom kao velika tema. "Moramo nahraniti djecu", dodao je Trump, svjestan djece iz čijih se očiju nazire jedino smrt. Te snimke doslovno su svakodnevno preplavile sve svjetske ekrane. Donedavno je sam američki predsjednik tvrdio da je to međunarodni, a ne američki problem. Kako slika govori više od tisuću riječi, i Trump je promijenio mišljenje. No ne i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je potrošio više vremena opovrgavajući činjenice i uporno kritizirajući svijet da podliježe neistinama nego da omogući prolaz humanitarne pomoći za dva i pol milijuna Palestinaca stisnutih u nemogućim uvjetima, već mjesecima bez hrane i vode, da ne spominjemo medicinsku pomoć. Donald Trump kritizirao je i neučinkovitu raspodjelu humanitarne pomoći, koju je Izrael, uz podršku SAD-a, sveo na samo četiri mjesta za cijelo to područje, gdje ih je prije bilo više od 400. Očito upozoren da se nešto sprema iz Bijele kuće, izraelski premijer odobrio je zračnu pomoć i na kapaljku propuštanje nekoliko kamiona koji su danima čekali s mnogim drugim na granici s Egiptom. Slanje pomoći iz zraka ne samo da je skupo već je i neučinkovito. Svi paketi zajedno stali bi u dva kamiona, a razasuti su i u dijelovima koje nadzire izraelska vojska, a tu je izvjesnija smrt nego paket u rukama. Istodobno ljudi se do smrti bore kako bi dohvatili to malo što pada s neba!