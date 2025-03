Trumpov savjetnik izgubio živce, pitanje ga izbacilo iz takta: 'To je čisto s****'

Glavni Trumpov ekonomski savjetnik oštro je odgovorio novinaru Sky Newsa da "prestane s tim s****" tijekom rasprave o trgovinskoj politici američkog predsjednika. Peter Navarro je ustrajao da Donald Trump "vodi strateške pregovore", nakon što je dopisnik Skyja iz SAD-a, Mark Stone, sugerirao da predsjednik "djeluje kao da mijenja stav iz trenutka u trenutak".

Trump je u utorak objavio plan o povećanju carina na kanadski čelik i aluminij na 50%, no nekoliko sati kasnije odustao je od te ideje. Ipak, od danas su na snazi carine od 25% na sav uvoz čelika i aluminija u SAD, što utječe na britanske proizvode u vrijednosti stotina milijuna funti. Navarro je izjavio: "Naša politika je 'bez iznimki, bez izuzeća', i to će se promijeniti samo ako predsjednik odluči drugačije."

"Postoji opravdan razlog za takvu politiku – jer kad smo kao zemlja bili dovoljno velikodušni da učinimo takve ustupke našim saveznicima, oni su zloupotrijebili naše povjerenje. To se više neće dogoditi." Stone je na to upitao: "Čini se da predsjednik neprestano mijenja mišljenje. Što vi mislite o tome..."

Navarro je oštro odgovorio: "Gospodine, vi očito ne razumijete proces pregovaranja. Predsjednik koristi stratešku taktiku. Prestanite s takvom retorikom, molim vas. Jednostavno prestanite s tim s*****." Stone je ustrajao: "Ali zaista se čini da on stalno mijenja stav..." Navarro je ponovio: "Prestanite s tim glupostima. To je čisto s****..." Kada je Stone spomenuo da to "stvara kaos na tržištima", Navarro je odbrusio: "Ne stvara nikakav kaos."