Trump zaprijetio Europskoj uniji i najavio nove carine od 25 posto: 'EU je stvorena da prevari SAD'

Američki predsjednik Donald Trump tijekom sjednice kabineta rekao je da je odlučio uvesti carine od 25 posto na uvoz iz Europske unije, javlja Financial Times. Naime, Trump je za EU rekao da je "osnovana kako bi prevarila Sjedinjene Države".

- Donijeli smo odluku i uskoro ćemo je objaviti. Bit će to 25 posto - rekao je pa naveo da će posebno pogoditi uvoz automobila.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će EU poduzeti "čvrste i proporcionalne protumjere" kao odgovor na američke carine jer automobilska industrija jedan je od ključnih sektora europskog gospodarstva. Carine bi mogle smanjiti potražnju na američkom tržištu i tako utjecati na proizvođače.

Podsjetimo, ranije je Trump ranije uveo i 25% carine na sav uvoz čelika i aluminija u Sjedinjene Američke Države. Otkako je izabran za predsjednika SAD-a u svom drugom mandatu Trump kritizira EU. - Ne uzimaju naše automobile, ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Ne uzimaju gotovo ništa, a mi uzimamo sve, milijune automobila, ogromne količine hrane i poljoprivrednih proizvoda. Gotovo sve zemlje svijeta pljačkale su SAD. Ali gotovo je, i mi ćemo to promijeniti- govorio je.