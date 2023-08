Trump na čitanju optužnice: Izjasnio se da nije kriv. Nije tražen pritvor

Donald Trump stigao je u zgradu federalnog suda u Washington DC-u kako bi bio optužen za pokušaje poništavanja američkih predsjedničkih izbora 2020. godine. Tereti ga se za urotu za prijevaru Sjedinjenih Država, ometanje službenog postupka, ometanje i pokušaj ometanja službenog postupka, te za urotu protiv prava.

Trumpu su u zgradi suda uzeli otiske prstiju prije nego je prepraćen na saslušanje koje je zakazano za 16 sati po istočnom vremenu. Bivši predsjednik trebao bi se pojaviti pred sutkinjom za prekršaje Moxilom Upadhyayom. Slučaj će ubuduće voditi savezna okružna sutkinja Tanya Chutkan, piše The Guardian.

22:40 - Kao što se očekivalo, Trump je pred sudom izjavio da nije kriv prema niti jednoj od četiri točke optužnice. Sutkinja Upadhyaya je odredila 28. kolovoz kao datum prvog saslušanja pred sutkinjom Chutkan.

Kako bi ostao na slobodi Trump za vrijeme suđenja ne smije kršiti zakone, razgovarati o suđenju sa svjedocima, te se nastaviti pojavljivati na ročištima.

New: Conditions of release for Trump include prohibition from discussing facts of the case with anyone known to be a witness in this case except thru counsel