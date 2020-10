Trump skinuo tajnost s dokumenata povezanih s Rusijom i e-poštom Hillary Clinton

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak da je deklasificirao sve dokumente koji se odnose na savezne istrage o ruskom miješanju u američke izbore i korištenje privatnog servera bivše državne tajnice Hillary Clinton za slanje vladinih e-mailova.

"Odobrio sam potpunu deklasifikaciju svih dokumenata koji se odnose na najveći politički zločin u američkoj povijesti, rusku podvalu. Isto tako, odobrio sam uklanjanje tajne o skandalu s e-poštom Hillary Clinton. Bez redigiranja!" napisao je Trump na Twitteru.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq