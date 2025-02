Trump otkrio za NY Post da je s Putinom razgovarao o okončanju rata: 'Bolje da ne kažem koliko smo se puta čuli'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je telefonom razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, izvijestio je New York Post kasno u subotu. U intervjuu u Air Force One u petak Trump je rekao da je "bolje da ne kaže", kada su ga upitali koliko su puta dvojica čelnika razgovarala. “On (Putin) želi da ljudi prestanu umirati”, rekao je Trump za New York Post.

Krajem siječnja, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Putin spreman na telefonski razgovor s Trumpom i da Moskva čeka poruku iz Washingtona da je i ona spremna. U petak je Trump rekao da će se sljedeći tjedan vjerojatno sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o završetku rata.

Rat, koji je počeo sveobuhvatnom ruskom invazijom na Ukrajinu, obilježit će svoju treću godišnjicu 24. veljače. Tisuće ljudi, velika većina njih Ukrajinaca, ubijeno je tijekom sukoba. Trump je za New York Post rekao da je "uvijek imao dobar odnos s Putinom" i da ima konkretan plan za okončanje rata. No, više detalja nije otkrio. “Nadam se da će biti brzo”, rekao je Trump. "Ljudi umiru svaki dan. Ovaj rat u Ukrajini tako je loš. Želim okončati tu prokletu stvar."

