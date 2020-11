Trump nastavlja po svom: 'Ništa ne priznajem! Put je još dug. Izbori su bili namješteni!'

Donald Trump ne priznaje izborni poraz, ali ga malo pomalo sve više spominje.

U nedjelju ujutro, usred dugog niza žučljivih tvitova i retvitova prvi put je izravno spomenuo pobjedu Joea Bidena. "Pobijedio je zato što su izbori bili namješteni", napisao je osam dana nakon objave izbornih rezultata.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg