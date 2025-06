VIDEO Zašto Trumpa opisuje kao morona i genija: 'Ne znajući ništa ni o čemu, dvaput je izabran za predsjednika SAD-a'

Michaela Wolffa upoznao sam krajem veljače 2010. u njegovu stanu na Manhattanu. Koliko shvaćam, i koliko me sjećanje služi, u istom onom stanu u kojem će se poslije odviti uvodna scena Wolffove prve eksplozivne knjige o predsjedniku Donaldu Trumpu. Knjige "Fury and Fury", koju autor otvara scenom u kojoj, okupljeni za večerom u privatnom stanu 3. siječnja 2017., pokojni direktor Fox Newsa Roger Ailes i Steve Bannon, Ailesov svojevrsni nasljednik u nošenju medijske štafete trumpizma i konzervativnih snaga Republikanske stranke, razgovaraju o tome kako bi moglo izgledati Trumpovo snalaženje u ulozi koju su mu namijenili američki birači i povijest. Kad smo se upoznali u veljači 2010., Wolff je već bio proslavljeni autor knjige o Rupertu Murdochu, "The Man Who Owns The News", i već je bio čuveni kolumnist New York Magazinea i Vanity Faira, s redovitim kolumnama o medijskoj sceni. Malo davnije iza sebe imao je još jednu zapaženu knjigu, "Burn Rate", objavljenu 1998., podnaslovljenu "Kako sam preživio godine zlatne groznice oko interneta".