VIDEO Trump crnogorskog premijera gurnuo i nazvao "klošarskim jazavcem"

Američki predsjednik Donald Trump prošle godine u svibnju na NATO-vom summitu u Bruxellesu odgurnuo je crnogorskog premijera Duška Markovića kako bi se našao na čelu skupine državnika, a videozapis tog događaja odmah je postao viralni hit.

Naišao je tada Trump na brojne osude zbog svog ponašanja, a zašto je tako postupio upitala ga je i tadašnja članica predsjedničkog kabineta Omarose Manigault-Newman.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd