Trobonjača: To je napredak i nova nada; Samaržija: Moramo znati da je sigurno

U Hrvatskoj je zabilježeno 1.529 novih slučajeva zaraze te je preminulo još 38 osoba. Najpovoljnija je situacija u Istarskoj županiji, dok su Varaždinska i Međimurska najpogođenije.

Jesmo li na vrhuncu epidemije i hoće li Pfizerovo cjepivo donijeti spas, komentirali su u večerašnjem Otvorenom prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, Damir Trut, akademik Miroslav Samaržija, prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić i prim. Marina Payerl-Pal.

V.d. zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin komentirala je jesmo li na vrhuncu epidemije te rekla: "Imamo određenu stagnaciju, naravno da se nadamo najboljem i nadamo se da je to posljedica mjera i pridržavanja mjera. Vjerujemo da su to dobri znaci. Teško je davati prognoze, ali nadamo se da ima smisla ovo što radimo".

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu Damir Trut tvrdi da je zadovoljan mjerama u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. "Te mjere proizlaze iz njihovih analiza stanja na terenu i žarišta. Pretpostavljamo da su pogodili mjesta koja je trebalo dodatno ograničiti", rekao je.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prim. Marina Payerl-Pal ustvrdila je kako su razlozi većeg broja oboljelih u Međimurskoj županiji veća okupljanja. "Situacija se promijenila u Međimurju. U devetom mjesecu porastao je broj i u desetom eskalirao. Posljedica je to nekih događanja, većih obiteljskih okupljanja koja su bila izvor širenja. Drugi razlog su aktivnosti raznih sportskih udruga. Isto tako, širenje virusa u neka veća poduzeća i firme. Naglasila bih da i mi vidimo polako pad trenda porasta".

Predstojnik Klinike za plućne bolesti Jordanovac akademik Miroslav Samaržija o epidemiološkoj je situaciji rekao: "Svi svjedočimo iznimnom naporu", a potom se osvrnuo i na vijesti o cjepivu: "Ono je efikasno, nismo svi očekivali da će se prijavljivati tako velika učinkovitost. Moramo znati da je sigurno prije nego krenemo u javnu akciju procjepljivanja".

Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača iz Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, također se osvrnuo na cjepivo rekavši: "To je napredak i nova nada. Znamo da virus nosi neke gene koji osiguravaju njegovu replikaciju, dakle sporo mutira. To je dobar znak za proizvodnju cjepiva, štiti će nas jer neće dolaziti novi sojevi protiv kojih neće djelovati".

"Na zimu očekujem dodatno povećanje, ne vjerujem da smo prešli 10% inficiranih u društvu. Epidemija će se pojačavati i rasti do proljeća i primjene cjepiva", smatra Trobonjača.

Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split prof. prim. dr. sc. Ivo Ivić oko trenutne je situacije s koronavirusom rekao: "Ljudi se očito ne pridržavaju mjera. Ako tražimo da se ponašamo odgovorno, onda bi netko trebao snositi odgovornost za svoje ponašanje. Poruka s prosvjeda bila je loša za javnost". S njime se složio i prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević iz Zavoda za kliničku mikrobiologiju i kliničke infekcije KBC-a Osijek koji tvrdi kako je stanje u Osijeku vrlo slično onom u Splitu. "Postoji lagani negativni trend, očekujemo porast broja novooboljelih, zaprimamo više bolesnika nego što ih otpuštamo", rekao je.

Ivana Pavić Šimetin rekla je da se brzi antigenski testovi primjenjuju u HZJZ-u tjedan dana, u dvije drive-in lokacije u Rockefellerovoj i na Velesajmu.

"Primjenjuju se na osobama koje imaju znakove bolesti koji su se javili unutar pet dana i onda ima smisla primijeniti antigenski test. Problem je da jedan dio osoba pokazuje negativan rezultat, a kad se na tom istom brisu napraviti PCR testiranje onda se pokaže da se radi o pozitivnoj osobi. Testovi u kolima hitnoj pomoći je jedan put, kao i testovi za škole bi bili dobri, npr. ako dijete ima visoku temperaturu je razlog da se odmah cijeli razlog stavi u izolaciju ili to možda nije potrebno, ali to je nešto što je još ispred nas", rekla je.

Damir Trut je na pitanje da odluka o okupljanju neće vrijediti na blagdan odgovorio da se to radi o 18. studenom i koloni sjećanja Vukovar i Škabrnja. "To je to, o mjerama se razgovara. I stožer grada Vukovara i stožer Vukovarsko-srijemske županije rade na planu i organizaciji kako bi se to obilježavanje trebalo održati. Raspravlja se o tome i epidemiolozi će to pogledati i dati svoj okvir, sutra je sastanak s Nacionalnim stožerom. Kolona sjećanja i taj dan se treba obilježiti, to je jedan od težih trenutaka u našoj bližoj povijesti i u Domovinskom ratu, kako Vukovar, tako i Škabrnja. No ne može se obilježiti na način kako se to radilo prošlih godina, masovno, ne treba se dolaziti neorganizirano. Dolazit će se u kontroliranim uvjetima. Vidjeli smo to po obilježavanju u Kninu, kako ne bi došlo do prenošenja bolesti, rekao je Trut.

Akademik Miroslav Samaržija naglasio je da je sada u zimskom razdoblju bitno naglasiti kratak kontakt i prozračivanje prostorije.

"Što se tiče kliničkih slika, oni koji se bave upalama pluća jedino što ne vole je virusna pneumonija u mlade, prethodno zdrave osobe. To su upravo oni koji su nam znali tradicionalno završiti na respiratoru i umrijeti. Korona nije bolest koja će se dogoditi samo starijoj, iznemogloj osobi. Veselimo se testovima i vapimo za dobrim, učinkovitim cjepivima", rekao je.