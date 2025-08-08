Trgovina uvela neobično pravilo: 'Ako nosite ovaj parfem molimo vas da ne ulazite'

U trgovini “Getränke Hoffmann” na Kölner Straße nedavno se pojavio ručno ispisan natpis kojim se kupcima zabranjuje ulazak ako nose parfem Tiziana Terenzi Kirke. Na velikom komadu kartona pri ulazu stajalo je: „Dragi kupci! Ako nosite parfem Tiziana Terenzi ‘Kirke’, molimo vas da ne ulazite u trgovinu. Rado ćemo vas poslužiti ispred ulaza.“, prenosi Fenix magazin.

Razlog za ovakvu odluku, naveli su, bile su učestale pritužbe kupaca te alergijske reakcije zaposlenika. Prema pisanju lista Rheinische Post, djelatnici su se žalili na vrtoglavicu i glavobolju zbog intenzivnog mirisa parfema. “Kad netko nosi taj parfem, više ne mogu raditi”, rekao je jedan zaposlenik, dodavši kako se miris u prostoru zadržava satima i izaziva nelagodu.

Kirke je parfem talijanskog brenda Tiziana Terenzi, na tržištu od 2015. godine, namijenjen i ženama i muškarcima. Sadrži mirisne note tropskog voća, đurđice, vanilije, sandalovine, pačulija i mošusa. Budući da se radi o Extrait de Parfum formuli, miris je vrlo intenzivan i dugotrajan. Inspiraciju crpi iz grčke mitologije i lika čarobnice Kirke, poznate po svojoj zavodljivosti.

Unatoč popularnosti i posebnom mirisnom potpisu, parfem nije bio dobrodošao u ovoj trgovini. Ipak, natpis je ubrzo uklonjen. Iz centrale lanca Getränke Hoffmann poručili su da natpis nije bio službeno odobren te ne predstavlja stav tvrtke. “Svi su kupci dobrodošli – bilo da nose Kirke ili ne, nama je svejedno”, naveli su.