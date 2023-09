Prometni stručnjak o tragediji u Osijeku: Treba povećati kažnjavanje. Kod takvih vozila stječe se lažna sigurnost'

Tragična prometne nesreća, u kojoj je jutros oko 00:50 u Osijeku prilikom izlijetanja sportskog crossovera BMW X6 te udara u drvo i rasvjetni stup, poginuo vozač, a četvero putnika bore se za život, predmet je brojnih komentara. Nesreća se dogodila na istom mjestu gdje su početkom 2020., također u izlijetanju BMW-a poginule tri osobe, a po sličnom je obrascu 2011. na autocesti A1, vozeći upravo BMW X6, stradao nogometaš Drago Gabrić.

"Znam taj dio ceste. Zavoj kojega običan vozač može bez problema savladati sa 80 km/h. U tom zavoju s Clijom prođeš sa 70-80… ovaj je dobro stisnuo gas da se pokaže", "Ograničenje je 50. Ovako završavaju oni koji tvrde da se “bez problema može 70-80 ili malo više”. Svi vi koji vozite onuda 70-80 kršite propise i ugrožavate i sebe i druge", piše prometni stručnjak Željko Marušić za autoportal.hr.

Istraga će pokazati, navodi, je li 46-godišnji vozač jedini izgubio život zbog nevezivanja, alkohola, zabranjene supstance, korištenje mobitela... Temelj strategije prometne sigurnosti treba postati povećanje izvjesnosti kažnjavanja, ali to je tek druga od tri pouke koje treba izvući iz ove tragične nesreće:

- Na sigurnost u cestovnom prometu utječu: vozač, vozilo i prometnica. U Hrvatskoj se smatra da sva tri čimbenika utječu s po 33,3%. To je kriva pretpostavka. Dobar vozač bi i u najnesigurnijem automobilu i na skliskoj nezaštićenoj prometnici, dosljedno poštujući prilagodbu brzine uvjetima na cesti i stanju vozila, sigurno prošao. S druge pak strane ni najsigurniji automobil, niti dobra prometnica u dobrim uvjetima vožnje ne mogu pomoći ako vozač krši prometne propise. Realni su utjecajni udjeli na sigurnost vožnje: vozač 85 posto, cesta 10% i vozilo 5% - navodi Marušić.

- U Hrvatskoj imamo solidnu cestovnu infrastrukturu, a sustav kontrole tehničke ispravnosti vozila na tehničkim pregledima je najbolji u regiji (na razni njemačkog i austrijskog). U svrhu poboljšanja sigurnosti prometa na cestama treba se posvetiti povećanju izvjesnosti kažnjavanja, unapređenjem sustava nadzora vozača i poboljšanju stanja u pravosuđu.

- Pogon na četiri kotača (4×4) teoretski je sigurniji nego na dva (2×4), jer se vučna sila, koja smanjuje i ograničava iskoristivo bočno trenje za upravljanje i stabilnost, raspoređuje na sve kotače. Zbog toga je pri istoj brzini vozilo s pogonom 4×4 stabilnije, odnosno brzinska granica proklizavanja u zavoju u usporedbi s pogonom 2×4, malo se povećava, pa vozač stječe pogrešan osjećaj da kotači dobro prianjaju. Kad vozilo potom prokliže, čini to naglo, bez upozorenja, tada je čak i iskusni vozač bespomoćan. To se dogodilo i u Osijeku - tvrdi prometni stručnjak te podsjeća kako su taj fenomen prvo istražili njemački stručnjaci 1982., analizirajući prometne nesreće te su došli su do zaključka da je među teškim nesrećama 18 posto modela 4×4 nego s prednjim pogonom.

