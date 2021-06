Provjerili smo rutu: Tomaševiću je na putu barem pet prepreka, a vožnja traje 12 minuta

Novi je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio, uz ostalo, da će na posao što je više moguće dolaziti biciklom, a auto koristiti samo kad bude imao zgusnut raspored. Stoga smo odlučili provjeriti kako će to izgledati te ispitali dvije mogućnosti, gradonačelničku turu biciklom i vožnju taksijem od Trešnjevke do zgrade Poglavarstva.

Test i za taksi-opciju

Vožnja biciklom traje nešto dulje od vožnje taksijem, no puno je uzbudljivija, ali na putu treba prijeći i razne prepreke. Prva je na sjevernoj strani ulaza u Park Božidara Adžije, pokraj nekadašnje glavne postaje Samoborčeka. Da bi prošao kroz park i tako si skratio put, po kišnom će vremenu gradonačelnik morati jako dobro manevrirati da izbjegne golemu blatnu lokvu i ne zaprlja cipele ili tenisice.

Druga prepreka pak čeka ga u Badalićevoj. Ondje, naime, nema biciklističke staze, a pločnik je zbog parkiranih automobila preuzak pa bicikli koji se njime voze ometaju pješake, stoga se mora voziti cestom. Prva je biciklistička staza tek u Kranjčevićevoj pa smo se njome uputili u smjeru Cibone i naišli na novu prepreku. Staza svako malo nestaje i onda se opet pojavljuje, što zbunjuje bicikliste, ali i ostale sudionike u prometu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 18.05.2021., Zagreb - Gradonacelnicki kandidat politicke platforme Mozemo! Tomislav Tomasevic na biciklu je stigao na konferenciju za medije ispred zgrade Gradske uprave na kojoj je komentirao rezultate prvog kruga i najavio kampanju za drugi krug izbora. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon dvjestotinjak metara nestajanja i pojavljivanja, označeni dio posve “poludi” na križanju Kranjčevićeve, Brozove, Tratinske i Andrašecove pa nudi biciklistima smjer lijevo, prema Brozovoj, gdje staze uopće nema, i desno, u Andrašecovu, gdje se nazire jedva vidljiv trak za bicikliste. Ondje smo se morali odlučiti hoćemo li nastaviti stazom prema Vukovarskoj ili skrenuti prema Ciboni. Odabrali smo drugu mogućnost i kroz Cibonu skrenuli desno na Savsku, gdje također nema staze.

Kako je kolnik jako prometan, taj smo dio etape vozili pločnikom koji je ovdje širi nego u Badalićevoj. Na prvom križanju napokon smo se domogli biciklističkog eldorada, označene staze sa dva traka kojom se može voziti gotovo duž cijele Vukovarske. Ondje smo malo ubrzali, no bila je to kobna pogreška jer nas je na parkiralištu kod zgrade HEP-a dočekala najteža prepreka.

VIDEO Tomislav Tomašević novi je gradonačelnika grada Zagreba!

U tome dijelu staza prolazi kroz parkiralište i slabo je označena. Posred staze netko je nepropisno parkirao automobil pa smo ga morali zaobići i tako doživjeli bliski susret najgore prometne vrste. Vozač “nabrijanog” Audija očito nije primijetio stazu i u velikoj je brzini dojurio na parkiralište, a mi smo zakočili i tako u posljednji trenutak izbjegli sraz s karoserijom. Dalje do Poglavarstva, srećom, nije više bilo prepreka. Staza vodi i parkiralištem Holdinga, no na tom je mjestu propisno označena. Na križanju s Miramarskom skrenuli smo u Park Stjepana Srkulja i stigli pred Gradsku upravu. Trebalo nam je 12 minuta i dvije sekunde. U vožnji smo prešli 2,2 kilometra i izgubili 75 kalorija.

Nakon biciklističke vožnje, isprobali smo i vožnju taksijem. Kako je riječ o kandidatu zeleno-lijeve koalicije, odabrali smo Eko-taxi i nismo pogriješili. Vozačima Eka novi je gradonačelnik dobro poznata mušterija.

– Uvijek plati gotovinom, katkad ostavi i “medeka” za napojnicu. Smeta mi jedino što ih često čekam i po 20 minuta da siđu, čime gubim radno vrijeme – otkriva taksist dok čavrljamo na putu prema Trgu Stjepana Radića. Hvali i njegov dobar odgoj.

– Pristojan je, za razliku od nekih političara koji znaju biti bezobrazni. Stalno u Sabor vozim i jednog mostovca koji mi nikada nije ostavio ni lipu “manče” – ističe taksist.

Od zgrade u kojoj gradonačelnik stanuje sa suprugom i ljubimcem Boškom pa do njegova novog ureda vozili smo se točno šest minuta i 50 sekundi te stali na četiri semafora.

Američka “pila” s 18 brzina

Tomislav Tomašević među prvim je političarima u nas koji su odabrali zeleni put na posao, no u svijetu je to uobičajeno. Bivši američki predsjednik George Bush bio je veliki ljubitelj vožnje biciklom pa su mu ih svjetski vođe rado poklanjali. I bivši britanski premijer David Cameron rado je vozio bicikl, no iza njega službeni automobil vozio mu je odijelo pa su mu govorili da je licemjer.

Neke je Tomaševićevo obećanje podsjetilo na sličnu situaciju nakon izbora 2000., kada su članovi lijevo-liberalne vlade odlučili štedjeti na službenim vozilima pa su na Markov trg stizali u svojim starim kramama, a njihov je ministar financija u Banske dvore “ujahao” na biciklu. Trajalo je to točno tjedan dana, nakon čega su uskočili u službene automobile.

Tomašević ima vrlo elegantan gradski bicikl na sklapanje, američki Dahon Visc s 18 brzina, koji košta oko 4000 kuna. Novinarima je rekao da ga je kupio polovnog prije osam godina, a prvi modeli tog bicikla 2015. su tek izišli iz američke tvornice pa im je cijena tada bila puno viša.

