'Toliko smo u žurbi da ne vidimo kako i koliko ona utječe na naše zdravlje, odnose, prehranu i okoliš'

Termini poput fast fashion, speed dating, FoMo (Fear of Missing Out) i flesh sale samo su neki od termina koji potvrđuju našu opsjednutost brzinom. Od očekivanja da nam paketi budu dostavljeni u kraće od 24 sata do kompanija koje gotovo dnevno lansiraju nove proizvode – brzina je postala ključna konkurentska prednost u poslovnom svijetu, osobito na Zapadu, gdje je imperativ biti prvi.

Suprotan pristup prakticiraju, primjerice skandinavske zemlje, koje se redovito nalaze među najsretnijim nacijama svijeta. One prepoznaju važnost usporavanja i odmaka od tzv. "hustle" kulture.

Upravo takvi pristupi radu, potaknuli su Carla Honoréa, ovogodišnjeg predavača na konferenciji Future Tense powered by Lürssen, da se još početkom 2000-tih zapita možemo li usporiti, a pritom biti produktivniji.

„Toliko smo uključeni u vrtlog brzine da ne vidimo kako i koliko utječe na naše zdravlje, odnose, prehranu i okoliš. Stalni pritisak da sve radimo brže znači da zapravo jurimo kroz život umjesto da ga stvarno živimo. Kada ubacite u sporiju brzinu, sve dolazi na svoje mjesto. Više se povezujete, više stvarate, više se fokusirate i više postižete“, zaključuje Honoré, čiji su TED govori „Kako usporiti“ prikupili milijune pregleda širom svijeta.

Kao vodeći glas globalnog pokreta koji preispituje društvenu opsesiju brzinom, Honoré će 8. svibnja na konferenciji Future Tense powered by Lürssen otkriti što stoji iza naše potrebe za brzinom i kako promišljeno usporavanje može poboljšati produktivnost i kreativnost. Prema njegovim istraživanjima, usporavanje donosi jasniji fokus, bolju komunikaciju i kvalitetnije donošenje odluka, čime ne gubimo zamah, već stječemo konkurentsku prednost na tržištu.

U svom petom izdanju, Future Tense powered by Lürssen na jednom mjestu okuplja stručnjake, futurologe, lidere industrija, poslovnu i akademsku zajednicu te predstavnike javne uprave s ciljem poticanja strateškog promišljanja o budućnosti. Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Future Tense konferencije.